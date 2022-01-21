Как приготовить сочный шоколадно-черный торт "Слеза пантеры": суперский рецепт
Любителей нежных кремовых тортов-рулетов с начинкой из фруктов непременно заинтересует торт "Слеза пантеры", который еще известен под названием "Слоновая слеза". Эту шоколадно-черную вкуснятину с белоснежным кремом можно приготовить без усилий по нехитрому рецепту, и рулет выйдет сочным и просто потрясающим.
Что для этого нужно и пошаговый рецепт описаны на канале в YouTube "Кухня как релакс".
"Ну а уж о том, что он вкусный, то словами не описать! Рулет по этому рецепту не трескается, а очень эластичный, влажный! Суперский рецепт!" - отметил автор рецепта.
Как приготовить торт "Слеза пантеры"
Ингредиенты для теста для коржа и начинки:
- сахар (100 грамм)
- яйца (2 штуки)
- какао (2 столовые ложки)
- разрыхлитель (1/3 чайной ложки)
- мука (70 грамм)
- масло - без запаха (1,5 столовые ложки)
- вода - кипяток (1,5 столовые ложки)
- бананы (3 штуки)
- шоколадная глазурь (по вкусу)
Ингредиенты для крема "Пломбир" на сметане:
- сметана (225 миллиграмм)
- яйца (2 штуки)
- сахар (80 грамм)
- мука (1,5 столовой ложки)
- кукурузный крахмал (0,5 столовой ложки)
- сливочное масло (180 грамм)
Приготовление:
- сначала в тару помещаем сырые яйца и сверху насыпаем сахар, после чего с помощью блендера перемешиваем до однородной белой массы
Готовим торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)
- в другую тару сыпем муку и остальные сухие ингредиенты - какао плюс разрыхлитель - и перемешиваем лопаткой
- затем эту сухую массу насыпаем в подготовленную "кашицу" из яичной массы в первой посуде. Снова все мешаем, потом выливаем масло без запаха и кипяток, вновь перемешиваем
- полученную массу помещаем на противень на бумагу (пергамент) для выпечки, отправляем в духовку и выпекаем 10 минут при температуре 170 градусов
Как приготовить торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)
- достав из духовки, отделяем использованную бумагу и накручиваем на кухонную скалку, предварительно обернутую тканью или бумагой (чтобы наш корж не слипался и принял нужную форму), после чего оставляем до полного остывания
Готовим торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)
- очищаем бананы от кожуры и разрезаем так, чтобы вместе они подходили под длину коржа
- поверхность для формирования торта посыпаем сахарной пудрой, сверху раскладываем наш корж, и его умащиваем кремом "Пломбир", распределяя по всему периметру не слишком толстым слоем
- далее по центру раскладываем бананы в одну линию и закручиваем форму
Готовим торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)
- сверху заливаем шоколадной глазурью. Даем полностью остыть крему (можно поставить на 3 часа на холод)
Как приготовить торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)
Все, тортик готов. Приятного аппетита!
Видео: рецепт торта "Слеза пантеры"
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить торт "Наполеон" без выпечки всего за 20 минут и публиковали простой рецепт.
А также писали, как приготовить торт "Три шоколада" вообще за 15 минут, и тоже без выпекания.