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Как приготовить сочный шоколадно-черный торт "Слеза пантеры": суперский рецепт

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Пятница 21 января 2022 10:28
Как приготовить сочный шоколадно-черный торт "Слеза пантеры": суперский рецепт Фото: рецепт торта "Слеза пантеры" (скриншот)
Автор: Владимир Костырин

Любителей нежных кремовых тортов-рулетов с начинкой из фруктов непременно заинтересует торт "Слеза пантеры", который еще известен под названием "Слоновая слеза". Эту шоколадно-черную вкуснятину с белоснежным кремом можно приготовить без усилий по нехитрому рецепту, и рулет выйдет сочным и просто потрясающим.

Что для этого нужно и пошаговый рецепт описаны на канале в YouTube "Кухня как релакс".

"Ну а уж о том, что он вкусный, то словами не описать! Рулет по этому рецепту не трескается, а очень эластичный, влажный! Суперский рецепт!" - отметил автор рецепта.

Как приготовить торт "Слеза пантеры"

Ингредиенты для теста для коржа и начинки:

  • сахар (100 грамм)
  • яйца (2 штуки)
  • какао (2 столовые ложки)
  • разрыхлитель (1/3 чайной ложки)
  • мука (70 грамм)
  • масло - без запаха (1,5 столовые ложки)
  • вода - кипяток (1,5 столовые ложки)
  • бананы (3 штуки)
  • шоколадная глазурь (по вкусу)

Ингредиенты для крема "Пломбир" на сметане:

  • сметана (225 миллиграмм)
  • яйца (2 штуки)
  • сахар (80 грамм)
  • мука (1,5 столовой ложки)
  • кукурузный крахмал (0,5 столовой ложки)
  • сливочное масло (180 грамм)

Приготовление:

  • сначала в тару помещаем сырые яйца и сверху насыпаем сахар, после чего с помощью блендера перемешиваем до однородной белой массы

Как приготовить сочный шоколадно-черный торт &quot;Слеза пантеры&quot;: суперский рецепт

Готовим торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)

  • в другую тару сыпем муку и остальные сухие ингредиенты - какао плюс разрыхлитель - и перемешиваем лопаткой
  • затем эту сухую массу насыпаем в подготовленную "кашицу" из яичной массы в первой посуде. Снова все мешаем, потом выливаем масло без запаха и кипяток, вновь перемешиваем
  • полученную массу помещаем на противень на бумагу (пергамент) для выпечки, отправляем в духовку и выпекаем 10 минут при температуре 170 градусов

Как приготовить сочный шоколадно-черный торт &quot;Слеза пантеры&quot;: суперский рецепт

Как приготовить торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)

  • достав из духовки, отделяем использованную бумагу и накручиваем на кухонную скалку, предварительно обернутую тканью или бумагой (чтобы наш корж не слипался и принял нужную форму), после чего оставляем до полного остывания

Как приготовить сочный шоколадно-черный торт &quot;Слеза пантеры&quot;: суперский рецепт

Готовим торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)

  • очищаем бананы от кожуры и разрезаем так, чтобы вместе они подходили под длину коржа
  • поверхность для формирования торта посыпаем сахарной пудрой, сверху раскладываем наш корж, и его умащиваем кремом "Пломбир", распределяя по всему периметру не слишком толстым слоем
  • далее по центру раскладываем бананы в одну линию и закручиваем форму

Как приготовить сочный шоколадно-черный торт &quot;Слеза пантеры&quot;: суперский рецепт

Готовим торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)

  • сверху заливаем шоколадной глазурью. Даем полностью остыть крему (можно поставить на 3 часа на холод)

Как приготовить сочный шоколадно-черный торт &quot;Слеза пантеры&quot;: суперский рецепт

Как приготовить торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)

Все, тортик готов. Приятного аппетита!

Видео: рецепт торта "Слеза пантеры"

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить торт "Наполеон" без выпечки всего за 20 минут и публиковали простой рецепт.

А также писали, как приготовить торт "Три шоколада" вообще за 15 минут, и тоже без выпекания.

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