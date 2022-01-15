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Что можно приготовить из вчерашних макарон: рецепт точно вас удивит

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Суббота 15 января 2022 07:33
Что можно приготовить из вчерашних макарон: рецепт точно вас удивит Что приготовить из вчерашних макарон (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если в холодильнике стоит целая кастрюля вчерашних макарон, то этот способ вам поможет. В частности, это блюдо можно вернуть к жизни, оно получится вкусным и сытным.

Рецепт опубликовал кулинар-самоучка "_ivan_solovey_" в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • вчерашние макароны;
  • плавленый сыр;
  • томатный соус;
  • сливочное масло.

Способ приготовления:

Сначала на сковороде растопите небольшой кусок сливочного масла.

Затем добавьте томатный соус и плавленый сыр. Готовьте пока сырок полностью не расплавится.

После этого добавьте макароны и перемешайте.

Отметим, чтобы макароны во время варки не слиплись, то важно выбрать кастрюлю с широким дном и высокими стенками. Для варки можно использовать больше воды, чем указано в инструкции - примерно 1 литр на 100 грамм макарон. Вам также понадобится щепотка соли и кусочек сливочного масла.

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