Что можно приготовить из вчерашних макарон: рецепт точно вас удивит

Если в холодильнике стоит целая кастрюля вчерашних макарон, то этот способ вам поможет. В частности, это блюдо можно вернуть к жизни, оно получится вкусным и сытным.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

вчерашние макароны;

плавленый сыр;

томатный соус;

сливочное масло.

Способ приготовления:

Сначала на сковороде растопите небольшой кусок сливочного масла.

Затем добавьте томатный соус и плавленый сыр. Готовьте пока сырок полностью не расплавится.

После этого добавьте макароны и перемешайте.

Отметим, чтобы макароны во время варки не слиплись, то важно выбрать кастрюлю с широким дном и высокими стенками. Для варки можно использовать больше воды, чем указано в инструкции - примерно 1 литр на 100 грамм макарон. Вам также понадобится щепотка соли и кусочек сливочного масла.