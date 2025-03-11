Гостинність по-саудівськи. Що їдять і п’ють під час переговорів України та США

Переговори між Україною та США у Джидді (Саудівська Аравія) 11 березня - у фокусі світової уваги. І окрім складних політичних питань, існує і менш помітна, але не менш цікава сторона - гастрономічна.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, якими традиційними смаколиками зустрічає Саудівська Аравія високих гостей.
Під час дипломатичних зустрічей у Саудівській Аравії традиційно подають закуски, які відображають місцеву культуру та гостинність. Під час переговорів між українською та американською делегаціями організатори зустрічі не стали робити жодних виключень.
Так, на фото і відео, що публікуються ЗМІ, видно, що біля кожного представника переговорного процесу стоїть пляшка води (і склянка до неї), а також кришталеві посудини з різними видами горіхів та сухофруктів. Зауважимо, що це типові закуски, які часто подають під час дипломатичних зустрічей у країнах Близького Сходу.
Зазвичай, якщо зустріч затягується, то делегації роблять перерву на обід. Звісно, борщем, варениками або салом дипломатів не будуть частувати. Загалом, перші страви дуже рідко подають на подібних зустрічах. Так само вкрай рідко на столах присутні традиційні страви країн, які беруть участь у них.
Швидше за все, гостей чекають такі страви і напої під час обіду:
Вино та інші види алкогольних напоїв в меню не передбачаються.
Для прикладу, під час зустрічі переговорного процесу між Росією та США в Ер-Ріяді учасникам на ланч було запропоновано чотири варіанти головних страв: запечене філе риби хамур з креветками та овочами, стейк із перцем під кукурудзяним соусом з картоплею, ягня та халяльний кебаб із трюфелем.
Повне меню виглядало так:
Аперитив
Головна страва:
Десерт:
Зазначимо, що офіційне протокольне меню суттєво відрізняється від класичного ресторанного меню. Тому навряд чи українських і американських представників частували стравами з меню ресторанів готелю The Ritz-Carlton Jeddah, де відбувається зустріч.
Якщо зустріч затягнеться до вечора, то українцям і американцям можуть запропонувати також повечеряти у готелі.
Ось кілька типових страв, які можуть бути запропоновані: манді (страва з рису, баранини та спецій, приготована в спеціальній печі), кабса (популярна страва з рису, курки або морепродуктів), фаттуш, хумус, арабська кава або чай з м'ятою, свіжовичавлені соки, десерти (пахлава, кнафе, умм алі тощо).
11 березня у Саудівській Аравії проходить зустріч делегацій України й США. Під час переговорів очікується порушення питання підтримки Вашингтона, а також обміну розвідувальними даними між країнами.
Українську делегацію представляють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.
Американську делегацію на переговорах очолюють високопоставлені представники: Державний секретар Марко Рубіо, Радник президента з національної безпеки Майк Волц та Спеціальний представник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
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