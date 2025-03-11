Гостеприимство по-саудовски. Что едят и пьют во время переговоров Украины и США

Переговоры между Украиной и США в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта - в фокусе мирового внимания. И кроме сложных политических вопросов, существует и менее заметная, но не менее интересная сторона - гастрономическая.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какими традиционными вкусностями встречает Саудовская Аравия высоких гостей.
Во время дипломатических встреч в Саудовской Аравии традиционно подают закуски, которые отражают местную культуру и гостеприимство. Во время переговоров между украинской и американской делегациями организаторы встречи не стали делать никаких исключений.
Так, на фото и видео, публикуемых СМИ, видно, что возле каждого представителя переговорного процесса стоит бутылка воды (и стакан к ней), а также хрустальные сосуды с различными видами орехов и сухофруктов. Заметим, что это типичные закуски, которые часто подают во время дипломатических встреч в странах Ближнего Востока.
Обычно, если встреча затягивается, то делегации делают перерыв на обед. Конечно, борщом, варениками или салом дипломатов не будут угощать. В общем, первые блюда очень редко подают на подобных встречах. Так же крайне редко на столах присутствуют традиционные блюда стран, участвующих в них.
Скорее всего, гостей ждут такие блюда и напитки во время обеда:
Вино и другие виды алкогольных напитков в меню не предусматриваются.
Например, во время встречи переговорного процесса между Россией и США в Эр-Рияде участникам на ланч было предложено четыре варианта главных блюд: запеченное филе рыбы хамур с креветками и овощами, стейк с перцем под кукурузным соусом с картофелем, ягненок и халяльный кебаб с трюфелем.
Полное меню выглядело так:
Аперитив
Главное блюдо:
Десерт:
Отметим, что официальное протокольное меню существенно отличается от классического ресторанного меню. Поэтому вряд ли украинских и американских представителей угощали блюдами из меню ресторанов отеля The Ritz-Carlton Jeddah, где проходит встреча.
Если встреча затянется до вечера, то украинцам и американцам могут предложить также поужинать в отеле.
Вот несколько типичных блюд, которые могут быть предложены: манди (блюдо из риса, баранины и специй, приготовленное в специальной печи), кабса (популярное блюдо из риса, курицы или морепродуктов), фаттуш, хумус, арабский кофе или чай с мятой, свежевыжатые соки, десерты (пахлава, кнафе, умм али и т.д.).
11 марта в Саудовской Аравии проходит встреча делегаций Украины и США. Во время переговоров ожидается поднятие вопроса поддержки Вашингтона, а также обмена разведывательными данными между странами.
Украинскую делегацию представляют руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Американскую делегацию на переговорах возглавляют высокопоставленные представители: Государственный секретарь Марко Рубио, Советник президента по национальной безопасности Майк Волц и Специальный представитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
Вас может заинтересовать