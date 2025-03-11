Гостеприимство по-саудовски. Что едят и пьют во время переговоров Украины и США

Чем угощают на переговорах Украины и США в Джидде?

Во время дипломатических встреч в Саудовской Аравии традиционно подают закуски, которые отражают местную культуру и гостеприимство. Во время переговоров между украинской и американской делегациями организаторы встречи не стали делать никаких исключений.

Встреча Украины и США в Джидде (фото: Getty Images)

Так, на фото и видео, публикуемых СМИ, видно, что возле каждого представителя переговорного процесса стоит бутылка воды (и стакан к ней), а также хрустальные сосуды с различными видами орехов и сухофруктов. Заметим, что это типичные закуски, которые часто подают во время дипломатических встреч в странах Ближнего Востока.

Встреча Украины и США в Джидде (фото: t.me/ermaka2022)

Что подадут на обед и ужин?

Обычно, если встреча затягивается, то делегации делают перерыв на обед. Конечно, борщом, варениками или салом дипломатов не будут угощать. В общем, первые блюда очень редко подают на подобных встречах. Так же крайне редко на столах присутствуют традиционные блюда стран, участвующих в них.

Скорее всего, гостей ждут такие блюда и напитки во время обеда:

разнообразные виды кофе

небольшая, легкая в потреблении выпечка

небольшие сэндвичи

свежие салаты с различными заправками

фруктовые тарелки

блюда из риса

мясо (не свинина) или рыба

хумус, мутабаль и прочее мезе

различные виды хлеба, включая питу

десерты

Вино и другие виды алкогольных напитков в меню не предусматриваются.

Например, во время встречи переговорного процесса между Россией и США в Эр-Рияде участникам на ланч было предложено четыре варианта главных блюд: запеченное филе рыбы хамур с креветками и овощами, стейк с перцем под кукурузным соусом с картофелем, ягненок и халяльный кебаб с трюфелем.

Полное меню выглядело так:

Аперитив

ассорти из мезе

салат с авокадо

арабские пирожки "Самбусики"

Закуски:

симфония из гребешка, креветки и лосося с маракуйей

листовой салат с оливковым маслом, лимоном и заправкой из икры

Главное блюдо:

запеченное филе рыбы хамур с креветками и зелеными овощами с соусом

стейк с зеленым перцем под кукурузным соусом с картофелем

целый ягненок с рисом

халяльный кебаб с трюфелем

Десерт:

восточная кунафа

кусочки фруктов

Отметим, что официальное протокольное меню существенно отличается от классического ресторанного меню. Поэтому вряд ли украинских и американских представителей угощали блюдами из меню ресторанов отеля The Ritz-Carlton Jeddah, где проходит встреча.

Если встреча затянется до вечера, то украинцам и американцам могут предложить также поужинать в отеле.

Вот несколько типичных блюд, которые могут быть предложены: манди (блюдо из риса, баранины и специй, приготовленное в специальной печи), кабса (популярное блюдо из риса, курицы или морепродуктов), фаттуш, хумус, арабский кофе или чай с мятой, свежевыжатые соки, десерты (пахлава, кнафе, умм али и т.д.).

Что известно о встрече в Саудовской Аравии 11 марта

11 марта в Саудовской Аравии проходит встреча делегаций Украины и США. Во время переговоров ожидается поднятие вопроса поддержки Вашингтона, а также обмена разведывательными данными между странами.

Украинскую делегацию представляют руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Американскую делегацию на переговорах возглавляют высокопоставленные представители: Государственный секретарь Марко Рубио, Советник президента по национальной безопасности Майк Волц и Специальный представитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

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