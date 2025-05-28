Без гостей и белого платья: экс-жена Дзидзьо во второй раз вышла замуж необычным способом
Бывшая жена украинского артиста Дзидзьо Ярослава Притула, известная также как певица Slavia, во второй раз вышла замуж. Однако она выбрала необычный способ - без традиционного свадебного платья, гостей и обрядов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram.
С отцом своего будущего ребенка, бизнесменом Андреем Павлюком она решила заключить брак онлайн - в приложении "Дія". Выбранный день тоже оказался символическим - сегодня ее возлюбленный празднует день рождения.
"Родной, с днем рождения! Ты - мой любимый мужчина, лучший друг, родная душа. Я тебя вымечтала, и мы нашли друг друга, чтобы дарить радость, наслаждаться и ценить. Хочу поблагодарить тебя за крепкий тыл, поддержку, любовь и вдохновение", - отметила в поздравлении певица.
Ярослава Притула во второй раз вышла замуж (фото: instagram.com/slavia_official)
Также она отметила, что предложение Андрей сделал ей в "Дії", на что певица ответила согласием.
Бывшая Дзидзьо вышла замуж в "Дії" (скриншот)
"Сегодня ты сделал мне предложение в "Дії". Идея пожениться онлайн - твоя, в твой день рождения - моя, хоть я и сомневалась, но ты поддержал, сказал, как раз супер соединить эти два события", - подытожила Slavia.
Бывшая Дзидзьо вышла замуж в "Дії" (скриншот)
Также она опубликовала несколько фото с беременной фотосессии и скриншоты с "Дії".
Экс-жена Дзидзьо во второй раз вышла замуж (скриншот)
Как отреагировали в сети
Фолловеры певицы тут же принялись поздравлять ее с этим радостным событием:
- "Поздравляю! Желаю счастья вашей семье"
- "Вы - чудесные!"
- "Искренние поздравления вашей паре, будьте счастливы!"
- "Так радуюсь за вас, как будто меня зовут замуж. Счастья вам!"
- "Красивая пара. Поздравляю!".
Певица Slavia со своим мужем (фото: instagram.com/slavia_official)
Что известно про личную жизнь Slavia
Ярослава Притула была более 20 лет в отношениях с известным исполнителем Дзидзьо (DZIDZIO), из них 8 лет пара прожила в официальном браке. Однако в 2021 году они развелись.
В 2025 году стало известно, что Slavia беременна от Андрея Павлюка - бизнесмена родом из Житомира, который занимается изделиями из камня и дерева.
Певица сделала это также оригинальным способом, показав округлившийся животик в новом клипе "Дівка з перцем".
Пара познакомилась несколько лет назад в киношколе на курсах актерского мастерства. На тот момент артистка еще была замужем, однако мужчина всячески проявлял знаки внимания, дарил роскошные букеты и подарки.
Ярослава не понимала, чего он хочет от замужней женщины, и сначала общалась с Павлюком как с другом. Вскоре она поняла, что встретила родственную душу.
После развода с Дзидзьо Ярослава начала встречаться с Павлюком, а затем жить вместе. Несмотря на беременность, пара не спешила оформлять свои отношения официально.
Slavia и Андрей Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)
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