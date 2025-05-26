"За рік можна оновитися". Джамала розсекретила, як схудла після третіх пологів
Українська співачка Джамала відверто розповіла, як їй вдається повернутися до форми через майже рік після третіх пологів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавиці для YouTube-проєкту “ТУР зірками”.
Так, під час вагітності Джамала набрала близько 20 кілограмів, але зараз її зовнішність говорить сама за себе - артистка помітно схудла.
На запитання, як їй це вдалося, вона відповіла, що тут все у комплексі.
"Усе разом. Так, я потрохи повертаюся (до форми, - прим.Ред). Я, знаєш, от сказала так, що насправді, ну по-хорошому - якщо ти “не на яблучках” в день, то, в принципі, після вагітності за рік ти відновлюєшся. Ну от прям як нова", - поділилася артистка.
Проте повністю повернутися до своєї форми вона ще не встигла.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Тому я ще не повернулася остаточно до своєї форми, ще й року не пройшло. Я ще не повернулась, але дійсно рахую калорії. Стараюся їсти, в принципі, все, що хочу", - зазначила співачка.
Не обійшлося і без фізичних навантажень.
"І спорт - йога, пілатес був. На початку - дихання, бо треба було все це пропрацьовувати з діастазом і всіма такими штуками", - розповіла знаменитість.
Водночас Джамала зізналася, що спокійно ставиться до змін у зовнішності після вагітності й радить іншим жінкам не драматизувати.
"Але насправді я дуже рада, що це в мене так - без кипішу. Тому що реально іноді жінки просто… ну просто заганяються. Типу все - вони навіть не хочуть чути про дітей тільки через те, що вони погладшають. Це фігня. Не слухайте нікого. Ну погладшала - схудла. Все. Нічого. Все просто", - поділилася зірка.
Нагадаємо, Джамала - багатодітна матуся. Разом із чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим вона виховує синів: найстаршого Еміра, якому вже шість, середнього - чотирирічного Селіма, а також найменшого - Аліма.
Джамала з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Артистка неодноразово зазначала, що її коханий активно бере участь у вихованні дітей і завжди поруч.
Крім того, подружжю допомагають батьки, які теж із задоволенням проводять час із онуками.
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