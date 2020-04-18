Гороскоп на лето 2020: какие перемены ждут все знаки Зодиака

Гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака на летние месяцы сулит перемены в тех или иных жизненных сферах каждому из них. Астрологи рассказали, в каких направлениях следует развиваться представителям зодиакального круга в июне, июле и августе, чтобы достичь максимальных результатов и уберечься от потерь.

Кому нужно потрудиться ради повышения? Кто рискует потерять все и залезть в долговую яму? Кому стоит побольше отдыхать и поберечь здоровье? У кого есть шанс встретить любовь всей своей жизни и обручиться? Обо всем этом и о многом другом - читайте в нашем материале.

Гороскоп на лето 2020: Овен (21 марта - 20 апреля)

Летом Овну звезды приготовили фантастические открытия и приятное времяпрепровождение. Вас ждет много нового, в том числе и знакомство с неординарными людьми. Астрологи советуют Овну побольше общаться, учиться быть дипломатичнее и добрее с окружающими. В любовных отношениях все сложится по большей части замечательно - лето 2020 отлично подходит для перемен в статусе, не исключена помолвка или же новые яркие отношения.

В июне Овну нежелательно слишком настаивать на своем, если отношения с кем-то не особо теплые. Астрологи советуют быть дипломатичнее с другими людьми. В амурных делах не исключены проблемы и размолвки. Овну советуют проявлять мудрость, терпение, если ситуация усугубится из-за ревности или гордыни партнера.

Середина лета благоприятна для решения бытовых, хозяйственных вопросов. Можно начать ремонт, купить мебель и заняться обновлением интерьера. Июль обещает Овну стабильное положение в финансах. Деньги, конечно, будут улетать, но новые поступления будут стабильными.

Август Овну сулит перемены. Одиноких представителей знака ждут приключения романтического характера. Возможен резкий скачок в карьере, тут упустить шанс нельзя - Вам предстоит поработать. Если у Вас есть творческие таланты, месяц лучше посвятить их реализации.

Гороскоп на лето 2020: Телец (21 апреля - 21 мая)

Сезон будет поистине жарким, ведь предстоит пережить все "прелести" финансовых проблем. Астрологи не советуют Тельцу влезать в кредиты, авантюры и другие рискованные ситуации. Увы, можно остаться без нажитого непосильным трудом к концу лета. Летом можно оказаться в нелегкой психологической ситуации.

В начале лета у Тельца появятся новые и выгодные проекты. Но чтобы их удержать, нужно стать инициативнее и предприимчивее. Конкуренция будет жуткая, будьте осмотрительным. Женщинам Тельцам вообще запрещено сорить деньгами, даже если хочется принарядиться и отдохнуть по полной программе.

В июле Тельцу не стоит строить глобальные планы. Астрологи рекомендуют довериться обстоятельствам. Тогда все сложится неожиданным, наиприятнейшим образом. Можно оказаться во власти рутинных, бытовых дел, астрологи рекомендуют отдохнуть и больше думать о духовном, а не о земном.

Август Тельцу сулит крупную финансовую прибыль. Но тратить ее направо и налево не следует. Одинокие женщины этого знака имеют все шансы встретить мужчину - любящего и надежного. Именно о нем вы мечтали.

Гороскоп на лето 2020: Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на лето 2020 Близнецам советует быть экономнее, чтобы не влезть в долги. Конечно же, хочется объять необъятное, но это убыточно. Попытайтесь копить деньги, а не пускать их на бездумные дела и покупки.

В начале июня Близнецы всерьез займутся вопросами быта, дома и семьи. Это похвально, но про отдых забывать не стоит. Не исключено повышение по служебной лестнице. Но в потоке дел, не стоит забывать про родных и любимых людей. Иначе семейная лодка потерпит крушение в бурном океане вашей занятости.

В июле Близнецам стоит вести размеренную и спокойную жизнь. Умейте совмещать приятное с полезным, чтобы не выйти из зоны комфорта. Если нужно достроить дачу или ремонт в квартире, то заранее купите материалы. В отношениях с любимым человеком не все гладко и безоблачно. Многим предстоит сделать важный выбор в жизни, чтобы сохранить союз. Но если оба пришли к выводу, что нужно расстаться - не цепляйтесь за последнюю надежду.

В конце лета Близнецы могут сами спровоцировать конфликты, как на работе, так и в семье. С деньгами все будет в порядке, а вот авторитет среди родни может исчезнуть. Перспективные предложения придут оттуда, откуда вы их и не ждали. Если нужно учиться и повышать квалификацию, то не отказывайтесь. Главное, чтобы рабочие интересы не шли наперекор личной жизни.

Гороскоп на лето 2020 для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на лето 2020: Рак (22 июня - 22 июля)

Летом 2020 Вы будете полны энергии, вдохновения и желания перевернуть этот мир. Получится, как ни странно. По крайней мере, отношения с людьми станут намного крепче, гармоничнее. Кого-то ждут деловые контакты, а кому-то предначертана судьбоносная встреча. Не бойтесь влюбляться, дарить очарование, позитивное настроение.

В июне Рака ждет финансовая прибыль, которая в начале лета будет потрачена на полноценный отдых. Чтобы все сложилось как надо, Раку не стоит вступать в споры с теми, до кого еще расти и расти. Победа не заставит себя ждать, не торопите события, и наберитесь терпения.

В середине лета начальство оценит Ваш потенциал, вознаградит премией и даже поможет в реализации крупных проектов. Астрологи советуют в июле холостякам Ракам стать инициативнее. Иначе, с грустью во взгляде будете одиноко бродить по улицам города.

В августе Вас ждет масса новых и ярких знакомств. Вашу индивидуальность, романтичность нельзя не заметить, дерзайте. Главное, не загоняйте себя в тупик ненужными мыслями и прекратите анализировать - просто наслаждайтесь жизнью, выводы будем делать осенью.

Гороскоп на лето 2020: Лев (23 июля - 23 августа)

Лев оптимистично встретит этот период, но обидно, что работать придется основательно. Из-за сильной загруженности, нужно чем-то жертвовать. Естественно, под прицел попадет личная жизнь, на которую хронически не хватит времени. Будьте осторожны - Ваша половинка может не поддержать Ваши амбиции.

В начале июня у Львов будет много забот и нерешенных проблем. Завистников будет много, попытайтесь их "ликвидировать" без посторонней помощи. Не нужно хвалиться успехами на рабочем и финансовом фронте, ведь счастье и успех любят тишину.

В июле звезды обещают Льву приятный отпуск, а также решение бытовых вопросов, которые были задвинуты в долгий ящик. Не стремитесь все выполнить идеально, ошибки могут стать движущей силой даже в критических ситуациях. Делайте выводы и идите дальше.

В августе Льва ждет по-настоящему горячий месяц. Вам удастся и отдохнуть, и преуспеть на работе. От того, насколько хорошо вы будете и много Вы будете трудиться, зависит финансовое положение до конца месяца. И пусть кто-то назовет вас личностью меркантильной, не обращайте внимания.

Гороскоп на лето 2020: Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на лето 2020 Деве предсказывает хороший отдых. Ну, а какое именно место выберете для радостей и удовольствий, выбор за вами. Главное, чтобы денег на все хватило и не тяготили недоработки. Дышите полной грудью, наполняйтесь оптимизмом и все получится.

В июне Деве астрологи советуют держать при себе желания и секреты. Вы и так достаточно распространялись об успехах в личной, деловой сфере. Абстрагируйтесь от людей, с которыми чувствуете себя неуютно. Интуиция даст знак - как и, с кем завязывать сотрудничество в начале лета.

В июле звезды сулят Вам стабильное материальное положение. Богатства несметные на голову не упадут, но и нуждаться Вы не будете. Смело стройте планы, не вникайте в чужие дела и посвятите время обучению. Если хочется реализоваться в творчестве или бизнесе, то вам повсюду "зеленый" свет.

В августе у Девы немало шансов продвинуться вверх по карьерной лестнице. Но про людей, которых любите всем сердцем, не забывайте. Им будет особенно приятно узнать про ваши стремительные успехи.

Гороскоп на лето 2020 для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на лето 2020: Весы (24 сентября - 23 октября)

Весы летом 2020 ждут приключения, впечатления и незабываемые эмоции, а одиноких представителей знака - новые романтические знакомства. Если друзья и коллеги начнут лезть с советами, то постарайтесь остановить их философский поток. А семейным Весам придется разрываться между семьей и работой.

В июне астрологи обещают Весам незначительные споры и раздоры, но все они легко решаться. Посмотрите на свое поведение со стороны, чтобы понять, кто прав, а кто виноват. Много сил придется потратить на улаживание разных конфликтов. Но вы упорны и лояльны, а эти качества редко уживаются в одном человеке.

Гороскоп на июль предсказывает Весам домашние хлопоты и решение проблем близких родственников. Увильнуть здесь не удастся, они основательно на вас насели. Но если планировать каждый день, то можно без задержек устранить массу неприятных моментов.

В августе Весам нужно больше отдыхать и заниматься спортом. Выбирайте упражнения для ног и позвоночника. Тогда в осенний период ворветесь абсолютно здоровым человеком.

Гороскоп на лето 2020: Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпиона посетит светлая и полезная мысль - нужно срочно укреплять финансовое положение. Чтобы преуспеть Скорпиону стоит меньше заниматься чужими делами. Сосредоточьтесь на своих, чтобы ни от кого не зависеть ни материально, ни эмоционально. Вокруг столько перспектив, что можно их ловить сачком, как бабочек.

В июне Скорпиону астрологи советуют быть на страже своего здоровья. Закаливайте организм, принимайте солнечные ванны и плавайте. И не говорите, что безумно заняты работой, для приятного отдыха всегда можно найти время. Пусть пару часов на себя, но они пойдут на пользу организму.

Неприятности в семейной жизни - не исключение в июле, но Скорпиону нужно стать мудрее. И про чувство юмора не забывайте, которое поможет рассмотреть "зерно" даже в минусах. Не исключено, что во время спортивных занятий получите травму или вывих. Осторожнее с новыми упражнениями.

Август сулит выгодные сделки, надежных партнеров и большой прилив энергии. Если верно распределить силы, то никто не сможет выбить вас из седла. Скачите во всю прыть к своему успеху. Увы, без конфликтов и конкуренции дело не обойдется. Обстоятельства вынудят на поступки, которые Вы не хотели бы совершать.

Гороскоп на лето 2020: Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Одинокому Стрельцу астрологи предсказывают судьбоносную встречу. То, что это любовь, а не подделка, поймете сразу. Человек будет не только обаятельным внешне, но и многогранным внутренне. О таком спутнике жизни можно лишь мечтать. Семейные Стрельцы наладят отношение с партнерами.

Начало лета увенчается не только приятными моментами, но и многочисленными спорами с родней. В некоторых ситуациях виноваты вы, поэтому срочно исправляйтесь. В июне Стрельцу рекомендуют закалять волю, набраться терпения, стать доброжелательнее. Влюбленные задумаются о создании семьи.

В июле Стрельцу астрологи советуют заниматься работой даже во время отпуска. Она не отнимет много времени, если все под контролем, а предстоящий успех окупит потраченное время. Для устранения финансовых проблем обратитесь к знающим людям.

Август Стрельцу обещает много суеты на работе. Но в процессе получится завязать и романтические контакты. Особенно, если вы человек свободный. Семейным людям нужно позаботиться о том, чтобы отношения с супругом не превратились в мучения и скуку.

Гороскоп на лето 2020 для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на лето 2020: Козерог (22 декабря - 20 января)

Козерогам летом предстоит немало поволноваться за свое материальное положение, но это к лучшему. Ведь, раньше вы чересчур халатно относились ко всему, что касается денег и покупок. Теперь наступил период экономии и практичности. Козерогу нужно подумать о дополнительном заработке.

В июне у Козерога может случиться новый чувственный роман. Вы настолько увлечетесь избранником, что захотите вместе с ним провести отпуск. Эти отношения могут перерасти в нечто серьезное. А вот семейные Козероги могут столкнуться с непониманием близкого человека.

Идеи и планы, которые Козерог вынашивал еще с весны, реализуются в середине лета. Это будет особенно приятно осознавать, когда получите денежное вознаграждение. Козерога ждут неповторимые впечатления, яркие встречи и любовный роман. Дамы этого знака точно своего мужчину не упустят.

Конец лета - не завершение страстной эпопеи, а ее продолжение. Пусть некоторым придется работать с утра до вечера, но ночи будут незабываемыми. Только не делайте поспешных выводов, даже если избранник не оказался идеалом.

Гороскоп на лето 2020: Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на лето 2020 Водолею обещает бонусы, дивиденды и выгодные вложения. Вам удастся быстро наладить финансовые дела, а затем отлично отдохнуть и оздоровиться. Укрепление иммунитета, а не только денежной ситуации, должно быть на первом месте.

В июне Водолею не придется искать повод, чтобы разругаться со всеми и навсегда. Он, найдется, если будете вести себя агрессивно и безответственно. С коллегами спорить будете постоянно, а родственников вообще проигнорируете. Астрологи советуют побольше работать над собой в начале лета.

В июле Водолея ждет масса сюрпризов в деловой сфере. Чем усерднее возьметесь за работу, тем выше окажутся успехи и прибыль. Но не забывайте и об отдыхе, иначе здоровье начнет подводить.

Семейного Водолея в августе ждет настоящая драматическая ситуация. С одной стороны она укрепит авторитет в кругу родственников, с другой - может разъединить вас с супругом духовно. В любом случае ориентируйтесь на голос разума, чтобы реально и без задержек решить все насущные проблемы.

Гороскоп на лето 2020: Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Астрологи советуют Рыбам летом 2020 распределить свое время грамотно, чтобы его вполне хватило и на полноценный отдых. Возможны размолвки с деловыми партнерами. Несмотря на то, что вы давно сотрудничаете, споры будут регулярными и серьезными.

В июне удастся развиться в самых разных направлениях, укрепить финансовое положение, авторитет. Главное, не сомневаться в себе и быть ответственным в работе. Звезды сулят массу шансов на успех, но ухватившись за один, можно потерять остальные. Руками, головой и, конечно же, ногами нужно бежать к своему благополучию.

Рыб в июле ждет мечтательная, романтическая пора. Вы познакомитесь с человеком, который понравится друзьям, родственникам. Вы влюбитесь основательно и по уши, что уже говорит о счастливых, крепких отношениях. Рыбы, которые в отношениях давно, посмотрят на своего партнера по-новому.

В августе деньги будут уплывать и вновь возвращаться, но стабилизировать ситуацию не удастся. Один из партнеров убедит в правильности своей идеи, другой убежит к конкурентам. Неприятности так и валятся, но держаться на плаву нужно.

Итак, подведем итоги: Овнов ждут перемены на любовном фронте, Тельцы могут потерять деньги, а Близнецы получить повышение на работе и проблемы дома, Раков ждет новая любовь и открытия, Львы будут много трудиться, а Девы продвинутся в карьере. Весы ждут приключения, Скорпионов - успех в делах, а Стрельцы встретят любовь всей жизни, Козероги получат новые впечатления, Водолеи поправят финансовое положение, а Рыбам нужно быть осторожнее с деньгами.

Ранее мы писали, какие вещи нужно обязательно хранить в кошельке, чтобы там всегда водились деньги.