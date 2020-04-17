Пасха 2020: что категорически нельзя делать в этот день

Пасха 2020 (фото: freepik.com)

Праздник Пасхи имеет ряд запретов, которые важно соблюдать

Пасха 2020 является самым главным праздником у православных христиан. В воскресенье, 19 апреля, украинцы будут славить Иисуса Христа, который умер за всех нас и воскрес на третий день после распятия. В этот праздник принято радоваться, веселиться, но все же знать меру. Что строго запрещено делать на Пасху - читайте в нашем материале.

Безусловно, главной традицией Воскресения Христова является посещение праздничной литургии в храме, где нужно освятить пасхальную корзину. Но в 2020 году праздник стоит провести дома из-за карантина - в церковь и в гости лучше не ходить. А священники рассказали, как освятить паску дома.

Что категорически нельзя делать на Пасху

Нельзя в пасхальную корзину класть любой алкоголь, кроме красного вина (предпочтительнее - кагор). В состав корзины должны обязательно входить паска и крашанки, остальные продукты по желанию (мясо, соль, вино).

Запрещено выбрасывать остатки освященных продуктов, к примеру, скорлупу от яиц. Ее можно сжечь, закопать, скормить птицам.

Нельзя венчаться и крестить детей, а семейные праздники, если они совпали с Пасхой, лучше перенести. Такой запрет, впрочем, касается всей Страстной недели.

Шить, убирать, стирать, работать в саду или огороде - нельзя. Но если это - ваша работа, и вам не удалось взять выходной, то церковь разрешает трудиться.

После захода солнца с 18 на 19 апреля нельзя выбрасывать мусор, считается, что можно выбросить удачу.

В день Пасхи нельзя грустить, ссориться, сплетничать, сквернословить, осуждать кого-либо.

На кладбище в этот день лучше не ходить. Это можно будет сделать в Родительскую субботу уже после Пасхи.

Категорически нельзя гадать или проводить различные ритуалы и обряды, не связанные с православием. Церковь в принципе запрещает гадание, но на Пасху - это очень сильный грех, даже шуточное гадание.

Исключения из правил из ограничений

Работать в этот день нельзя, но это касается тех дел по дому, которые можно отложить на потом. Но если это касается вашей основной работы, а выходной, отгул или отпуск вам не удалось взять, то трудиться не воспрещается.

Пить и есть на Пасху можно все. Но если вы не умеете себя контролировать в алкоголе, то лучше от него воздержаться. То же касается и еды - переедать не нужно, особенно если вы постились.

Ранее мы писали, какие карантинные ограничения будут установлены во время празднования Пасхи, и какой категории украинцев нельзя будет посещать церковь.