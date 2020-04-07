ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Денежный гороскоп на апрель: названы самые везучие знаки Зодиака

STYLERЖизнь    07.04.2020 - 21:01
Денежный гороскоп на апрель: названы самые везучие знаки Зодиака
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на апрель 2020 сулит трем знакам Зодиака финансовое везение

Гороскоп 2020 расскажет, кому из знаков Зодиака в апреле повезет с финансами. Астрологи назвали трех везунчиков, для которых второй месяц весны будет преисполнен победами, свершениями и массой приятных моментов. Входите ли вы в число везунчиков, вы сможете узнать из материала Styler.

Тельцы

Тельцов ждет очень урожайный период. Деньги вы будете получать регулярно и из разных источников, но это не значит, что их можно тратить бездумно. Астрологи советуют отказаться от приобретения тех товаров, без которых вы можете обойтись. Внимательно изучите круг приближенных, в числе которых могут найтись те, кто стремится воспользоваться вашей добротой и стабильным материальным положением. Научитесь говорить "нет" тем, кто явно злоупотребляет вашей щедростью.

А вот часть денег лучше оставить на "черный день", который может наступить уже в начале мая.

Близнецы

Близнецам звезды в апреле сулят удачу в денежном плане. И речь идет не о внезапном выигрыше в лотерею, а о приличной сумме, которую вам начислят за выполненную дополнительно работу. Астрологи советуют не надеяться на помощь извне, а стараться самостоятельно увеличить доход. При этом следует готовиться к тому, что расходов в апреле все же будет немало.

И хотя Близнецам будет везти в апреле с деньгами, астрологи советуют быть осторожными, поскольку необдуманные траты могут свести на нет все заработки.

Козероги

Астрологи предупреждают Козерогов о том, что в этом месяце не все будет зависеть от них. Некоторым представителям этого знака зодиака не удастся сдвинуться с мертвой точки. А вот другие добьются значительного прогресса. Их материальная база будет укрепляться с каждым днем.

Если же вы все же вы окажетесь в затруднительном положении, не торопитесь ругать себя, списывать все на ваши недостатки. Это просто урок, который вам преподнесла судьба.

Ранее мы писали, какие комнатные растения привлекают в дом здоровье и отпугивают болезни.

Астрологи рассказали о главных везунчиках апреля: не упустите шанс Любовные приключения и осмотрительность: гороскоп для всех с 6 по 12 апреля
Новости Украины гороскоп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь