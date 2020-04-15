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Эти вещи нужно хранить в кошельке: деньги там будут всегда

STYLERЖизнь    15.04.2020 - 21:42
Эти вещи нужно хранить в кошельке: деньги там будут всегда
Что нужно хранить в кошельке (фото: РБК-Украина)

Что нужно носить в кошельке, чтобы там всегда водились деньги

Некоторые вещи, положенные в кошелек, могут привлекать туда денежные потоки. Биоэнергетики назвали некоторые доступные каждому предметы, что это - читайте в материале Styler.

Кошелек не должен быть пустым

Начнем, пожалуй, с наиболее известной денежной приметы, которая гласит, что кошелек ни в коем случае нельзя опустошать полностью. Даже если вы дарите кому-то этот предмет - в него нужно обязательно вложить купюру.

Ну а что касается вашего кошелька, то в нем должна всегда оставаться хотя бы одна монетка.

Традиционные талисманы для кошелька

Привлечет деньги в ваш бумажник первая заработанная вами купюра. Но есть одно условие: ее вы должны получить от позитивного человека, ведь энергетика первых денег крайне важна.

Из относительно новых примет - положенная в кошелек банкнота достоинством в один доллар. Считается, что она имеет сильную энергетику, что привлекает деньги.

Необычные способы привлечь деньги в кошелек

По китайским традициям - а толк в зарабатывании денег они знают - привлечет в кошелек деньги связка из трех китайских магических монеток. Перевязать их за отверстия нужно красной лентой.

Эти вещи нужно хранить в кошельке: деньги там будут всегда

Китайские монеты можно носить в кошельке (фото: pixabay.com)

Из китайских денежных талисманов также: изображение виноградной грозди, листочков зеленого чая или мяты; кусочек корицы, бобы.

Ну а наши приметы говорят, что деньги в кошелек принесет кусочек самостоятельно выкопанного и высушенного корня хрена.

Ранее мы также писали, какие вещи нельзя хранить в кошельке.

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