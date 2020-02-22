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Эти комнатные растения навлекают на дом беды и несчастья

STYLERЖизнь    22.02.2020 - 21:41
Эти комнатные растения навлекают на дом беды и несчастья
Эти растения приносят беды (фото: rastenievod.com)

Некоторые комнатные растения могут стать настоящими врагами обитателям дома

Некоторые комнатные растения способны навлекать на дом беды и несчастья. Эти, на первый взгляд, безобидные вазоны способны вызывать негативные энергетические потоки. Биоэнергетики считают, что эти растения лучше отнести в офис или украсить ими любые нежилые помещения. Топ-5 растений, которые притягивают в дом несчастья - в материале Styler.

Фикус

Раньше к этому растению относились с большим уважением. Этот вазон с крупными мясистыми листьями был едва ли не в каждом доме. Но теперь отношение к фикусу каучуконосному изменилось. Многие утверждают, что фикус приносит женщинам несчастье. Если они держат его дома, то очень скоро могут потерять любимого мужа. Фикусу даже дали соответствующее прозвище - "цветок вдовы".

Эти комнатные растения навлекают на дом беды и несчастья

Фикус (фото: rastenievod.com)

Плющ

Плющ называют едва ли не главным врагом домочадцев. Растение уже давно заслужило дурную славу "энергетического вампира", способного вытягивать у жильцов дома жизненные силы. Считается также, что плющ негативно влияет на мужчин, подталкивая их к разгульной жизни и изменам. Биоэнергетики настоятельно не советуют держать этот неприхотливый цветок в доме.

Эти комнатные растения навлекают на дом беды и несчастья

Плющ (фото: rastenievod.com)

Сансевиерия

Сансевиерия, или в народе "щучий хвост", давно пользуется огромной популярностью. Но специалисты считают, что приносить домой это комнатное растение не стоит. Ведь она обладает очень сильной разрушительной энергетикой, направленной на разрушение семейного благополучия.

Эти комнатные растения навлекают на дом беды и несчастья

Сансевиерия (фото: rastenievod.com)

Калла

Каллы очень хрупкие и красивые, но их присутствие в доме приносит печаль, поэтому лучше отказаться от такой красоты ради спокойствия. Кроме того, считается, что эти цветы притягивают смерть - у некоторых народов цветок принято приносить на кладбище.

Эти комнатные растения навлекают на дом беды и несчастья

Калла (фото: rastenievod.com)

Диффенбахия

Многие наслышаны о том, что листья диффенбахии имеют сок, который содержит токсические вещества, и поэтому при попадании сока в организм может возникнуть отравление. Но это еще не все - растение своим присутствием способно отобрать все силы и здоровье у домочадцев.

Эти комнатные растения навлекают на дом беды и несчастья

Диффенбахия (фото: rastenievod.com)

Ранее мы писали, какие комнатные растения могут приносить в дом успех и богатство. И этот список не ограничивается "денежным" и "долларовым" деревом.

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