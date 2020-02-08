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Эти вещи приносят в дом бедность: избавьтесь от них немедленно

STYLERЖизнь    08.02.2020 - 22:14
Эти вещи приносят в дом бедность: избавьтесь от них немедленно
Эти вещи приносят в дом бедность и нищету (фото: pixabay.com)

Некоторые вещи, хранящиеся дома, могут привлекать бедность

Некоторые вещи, которые многие люди привыкли хранить в доме, считая их безобидными, способны накликать на обитателей дома бедность и даже нищету. От чего стоит немедленно избавиться, чтобы восстановить правильную энергетику в доме - в материале Styler.

Старые вещи

Ношеная одежда, газеты или журналы, которые вы никогда не прочитаете, но все равно храните, навлекают на дом бедность. Всему этому хламу место в прошлом и на свалке. Не жалея выбрасывайте старую одежду, которая вам так дорога, но никогда на вас не налезет или вы будете выглядеть в ней смешно.

Обтрепавшийся веник

Веник - не только инструмент для уборки дома. Ведь с веником связано очень много примет о домовых. Эти обитатели жилья отвечают, в том числе, и за материальное благополучие. Старый, облысевший веник ведет к иссякающим финансам. Не стоит экономить на инвентаре для уборки, их нужно регулярно менять.

"Мертвые" вещи

Самые первые среди них - это сухие цветы, из которых многие хозяйки любят делать композиции. Но подобным не стоит увлекаться, ведь все отжившее несет энергетику увядания. Сюда же относят чучела животных, рога, перья птиц, засушенных жуков или бабочек. Исключением могут стать случаи, когда это действительно ваше хобби, и вы за этими вещами ухаживаете.

Мелкий мусор в кармане или в кошельке

С малого начинается большое. Вряд ли все эти фантики и билетики - счастливые? Внимательно следите за содержимым ваших кошельков и карманов - в них должны хранится деньги и действительно нужные вещи.

Сломанные часы

Энергия нищеты будет проникать в дом, если в нем хранятся сломанные часы. Это могут быть настенные часы, в которых сломалась батарейка или наручные, что сломались по той или иной причине.

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