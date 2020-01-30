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В городах Украины пропала мобильная связь: что произошло

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 13:36
В городах Украины пропала мобильная связь: что произошло
В Украине перебои с мобильной связью (Коллаж РБК-Украина)

Жители украинских городов массово жалуются на сбой в "Киевстаре"

В нескольких городах Украины пропала мобильная связь у пользователей оператора "Киевстар". Пользователи из Днепра, Кривого Рога, а также в столице пожаловались на серьезные перебои со связью. У некоторых пользователей пропал также мобильный интернет.

На востоке Украины жители жалуются, что невозможно совершить звонок – после первого гудка звонок сбрасывается. Однако, пользователи отмечают, что связь пропала не у всех абонентов.

В Киеве часть абонентов не может воспользоваться мобильным интернетом, а часть – сообщает, что мобильный оператор работает без перебоев.

На западе Украины с проблемами со связью столкнулись жители Львова и области. Местные жители остались без связи или частично с доступом к мобильному оператору более чем на один час.

Как сообщают в технической службе "Киевстара" обеспокоенным клиентам, в работе мобильного оператора действительно возникли перебои. У некоторых пользователей мог отсутствовать доступ к мобильной связи, а также доступ к интернету в период с 11:30 до 12:30 в связи с техническим сбоем оборудования.

Как заверяют сотрудники технической поддержки, специалисты уже работают над устранением неполадок и обещают вернуть доступ в ближайшее время. Стоит отметить, что отдельным пользователям сообщают о том, что связь вернется к 14:00, а некоторым пообещали только к 15:00.

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