Полеты в самолетах станут приятней: украинцам сделали неожиданный сюрприз

Украинцы смогут пользоваться интернетом во время полетов (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцам разрешили пользоваться интернетом в самолетах

Украинские путешественники теперь смогут пользоваться интернетом во время полетов в самолетах. Такое решение принял Кабинет министров на очередном заседании правительства.



Кроме того, расширяется диапазон для мобильной связи, что поможет жителям маленьких сел и отдаленных регионов пользоваться интернетом.

Также правительство приняло антикоррупционное решение в этом направлении. Теперь частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между мобильными операторами только через открытые тендеры. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Напомним, что с начала 2020 года украинская авиакомпания SkyUp изменила правила перевозки багажа, животных и пассажиров. Кроме того, изменились и правила перевозки детей, как по территории Украины, так и за пределами страны.

Ранее мы писали о том, что нужно делать и куда обращаться, если с багажом во время авиаперевозки что-то произошло. Часто бывает, что после перелета обнаруживается, что на багаже появились повреждения или царапины. Также багаж может быть просто утерян.

Такие ситуации происходят с украинцами довольно часто, и нужно знать, что за багаж с начала и до конца его перевозки отвечает авиакомпания.