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В містах України пропав мобільний зв'язок: що сталося

STYLERЖиття    30.01.2020 - 13:36
В містах України пропав мобільний зв'язок: що сталося
В Україні перебої з мобільним зв'язком (Колаж РБК-Україна)

Мешканці українських міст масово скаржаться на перебої в "Київстарі"

В декількох містах України пропав мобільний зв'язок у користувачів оператора "Київстар". Користувачі з Дніпра, Кривого Рогу, а також в столиці поскаржилися на серйозні перебої зі зв'язком. У деяких користувачів пропав також мобільний інтернет.

На сході України мешканці скаржаться, що неможливо здійснити дзвінок – після першого гудка дзвінок скидається. Проте, користувачі відзначають, що зв'язок зник не у всіх абонентів.

У Києві частина абонентів не може скористатися мобільним інтернетом, а частина – повідомляє, що мобільний оператор працює без перебоїв.

На заході України з проблемами зі зв'язком зіткнулися мешканці Львова та області. Місцеві мешканці залишилися без зв'язку або частково з доступом до мобільного оператора більш ніж на одну годину.

Як повідомляють в технічній службі "Київстару" стурбованим клієнтам, в роботі мобільного оператора дійсно виникли перебої. У деяких користувачів міг бути відсутнім доступ до мобільного зв'язку, а також доступ до інтернету в період з 11:30 до 12:30 у зв'язку з технічним збоєм обладнання.

Як запевняють співробітники технічної підтримки, фахівці вже працюють над усуненням неполадок і обіцяють повернути доступ найближчим часом. Варто відзначити, що окремим користувачам повідомляють про те, що зв'язок повернеться до 14:00, а деяким пообіцяли тільки до 15:00.

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