Гончарука может заменить Богдан: появился неоднозначный прогноз

Алексей Гончарук подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой его разговоров с министром финансов, главой НБУ и его заместителем. Сразу же после заявления премьер-министра начались разговоры о его вероятных преемниках. Свое мнение высказала известный политолог Лилия Брудницкая в интервью'ю Styler.

Стоит отметить, что вечером этого же дня Владимир Зеленский встретился с Алексеем Гончаруком. Президент не принял отставку премьер, при условии выполнения ряда неотложных задач.

Почему скандал с Гончаруком возник именно в данной политической ситуации

Политолог считает, что отставка Гончарука может быть связана со скандалом с зарплатами министров, который разгорелся накануне, а сам Гончарук мог догадываться, что его записывают.

"Я бы обратила внимание на отсутствие реакции президента Украины на то, что предшествовало отставке и на последствия, которые уже есть. О заявлении Алексея Гончарука стало известно в день отставки российского премьера Дмитрия Медведева. На первый взгляд, процессы связанные. Но на самом деле отставка Гончарука развивалась по традиционному украинскому сценарию: компромат - заявление - эмоции. Этому предшествовал скандал с зарплатами министров, который ни они, ни депутаты-"слуги", при всей своей креативности, не в состоянии были погасить. Поэтому и появилось заявление. Это есть не более, чем пиар-игра на погашения негатива от скандала с зарплатами. Записи совершил кто-то из присутствующих на том скандальном заседании, причем, предполагаю, Гончарук об этом мог догадываться", - считает Брудницкая.

Вероятные преемники в случае окончательной отставки премьера

Относительно вероятных преемников, то эксперт считает, что замену Гончаруку, если он все же уйдет в отставку, будут выбирать по принципу не фамилий, а цели, которую хотят достичь. Причем среди кандидатов прозвучали громкие фамилии - Тимошенко и Бойко.



"Теперь о вероятных преемниках. Их фамилии фигурируют в СМИ. Здесь важны не фамилии, а принцип отбора и цели. Сейчас конкурируют два подхода: или снять премьера, некоторых министров и продлить действие бренда "креативное молодое правительство". В таком случае, премьером может стать как Юлия Ковалив, так и Ирина Верещук. Причем шансы последней достаточно высокие. С другой стороны, в контексте такого сценария обсуждается и вариант введения должностей вице-премьеров: или профессионалов, или еще более креативных. Последние сигналы свидетельствуют, что у тех, кого называют профессионалами, отсутствует желание усиливать "креативное правительство". Поэтому тема с вице-премьерами угасла, но не отброшена окончательно. Итак, остается еще смена "креативного" на "правительство профессионалов". Называются фамилии Сергея Тигипко, Арсения Авакова. Но! Мы забываем еще о двух, которые не раз претендовали и на премьеров и президентов и, - главное! - имеют политические связи в РФ, что позволяют им улаживать отдельные проблемные вопросы и не раздражать Запад. Это Юлия Тимошенко и Юрий Бойко", - заявила политолог.

Если же целью нового назначения станет принцип незаменимых людей не бывает, то премьером может стать министр экономики Тимофей Милованов, или даже Андрей Богдан.



"Но если Зеленский решит просто сменить премьера и доказать, что "у нас незаменимых нет", новым премьером станет кто-то из действующего состава правительства. К примеру, тот же Тимофей Милованов. Насколько известно по слухам, определенные предложения, но раньше, озвучивались в отношении Дмитрия Разумкова. С другой стороны, почему не обсуждаются такие варианты, как господин Богдан или господин Баканов. Они вполне возможны. Даже несмотря на предостережение со стороны определенных политических кругов США", - выразила мнение Лилия Брудницкая.

В отношении "креативного" руководителя правительства, то в таком случае следующим премьером может стать экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, или же кто-то из экс-кварталовцев, которые остались на "скамейке запасных".

Быть премьером сейчас захотел бы лишь самоубийца

Эксперт также выразила мнение относительно того, какими качествами следующий премьер должен отличаться от Гончарука и какие ошибки ему придется исправлять.

"На самом деле, только самоубийца сейчас захотел бы стать премьером. Потому что страна в таком состоянии, с такой дырой в Госбюджете, вряд ли вообще может быть управляемой. Об эффективном управлении речь не идет. Очевидно, нужен человек действительно профессиональный, даже высоко профессиональный. Основные проблемы сейчас, кроме войны, - это газ и запутанное финансовое состояние. Причем это должен быть человек, который не будет беспокоиться за свой рейтинг так сильно. Прежде всего, ему придется взяться за финансы, поскольку перспективы получения миллиардов от "Газпрома" по мировому соглашению, мягко говоря, после "революции Путина" небольшие. Итак, надо срочно думать, где взять деньги. Даже открытие рынка земли вряд ли быстро решит эту проблему. В противном случае, будет кризис неплатежей и обвал гривны. Это первоочередное задание, за которое новому премьеру (если он будет) придется браться буквально в первые минуты после назначения.

Напомним, аудиозаписи разговоров, вероятно, премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой начали появляться на YouTube 15 января.

Чиновники обсуждали, как составить объяснение для президента ситуации относительно укрепления курса гривны. При этом, во время разговора голос, который предположительно принадлежал Гончаруку, называл себя "полным профаном в экономике", также прозвучали оскорбительные слова в сторону Владимира Зеленского.