Кто может заменить Гончарука: названы главные кандидаты

Алексей Гончарк подал в отставку (фото: РБК-Украина)

Эксперт рассказал, кто может стать новым премьер-министром Украины после отставки Алексея Гончарука

Алексей Гончарук подал в отставку. Премьер-министр Украины написал заявление об увольнении 17 января. Правда, президент Владимир Зеленский еще не подписал данное заявление, поэтому не известно, действительно ли нынешний глава правительства покинет свой пост.

Но если Гончарук все же уйдет из Кабмина (а вместе с ним - и все министры), то власть во главе с Зеленским должна будет в кратчайшие сроки выдвинуть новую кандидатуру на должность главы украинского правительства.

Собственно, до того времени, пока президент не внесет в парламент кандидатуру нового главы Кабмина, а парламент не проголосует за него, Гончарук все равно будет оставаться исполняющим обязанности председателя правительства.

Кто же может стать преемником Гончарука? В "Слуге Народа" говорят, что уже в ближайшие выходные Зеленский сосредоточится на консультациях по кандидатуре нового премьер-министра и состава правительства. Эксперты же пока думают, кто потенциально может стать новым главой Кабмина.

"Как минимум месяц-полтора Гончарук будет находиться в своем кресле. Среди наиболее вероятных преемников его могут быть Юлия Кузнецов и Олег Устенко, потому что руководителем правительства есть смысл назначать человека, который а) имеет опыт работы на госслужбе и понимание того, как работает государственный аппарат; б) является специалистом по экономике и умелым администратором; в) не будет вызывать ни у депутатов, ни у общества, ни у наших международных партнеров лишних вопросов вроде "а кто это?" - рассказал в комментарии Styler эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Алексей Гончарк подал в отставку (фото: РБК-Украина)

По словам специалиста, новый премьер должен представить стратегическую программу развития страны и объяснить, за счет чего это развитие будет происходить и в какие сроки.

Также эксперт говорит, что новый глава Кабмина должен будет постепенно решать наиболее важные проблемы и стабилизировать ситуацию.

"То есть, прежде всего, ликвидировать негативные последствия работы "бешеного принтера в турборежиме", - пояснил Гаврилечко.

В то же время некоторые источники утверждают, что отставки Гончарука не будет, а ситуацию с его заявлением называют "срежиссированной игрой". Источники из фракции "Слуга Народа" обращают внимание на то, что глава правительства подал заявление об отставке не к Верховной Раде, как должен был бы по закону, а президенту, что напоминает скандальную ситуацию с "отставкой" Андрея Богдана в прошлом году.

Добавим, что фракция партии "Слуга Народа" готова поддержать отставку Гончарука.