Гончарука може замінити Богдан: з'явився неоднозначний прогноз

Олексій Гончарук подав у відставку 17 січня після скандалу з прослуховуванням його розмов з міністром фінансів, главою НБУ та його заступником. Одразу ж після заяви прем'єр-міністра почалися розмови про його вірогідних наступників. Свою думку висловила відомий політолог Лілія Брудницька в інтерв'ю Styler.

Варто зазначити, що ввечері цього ж дня Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком. Президент не прийняв відставку прем'єра, за умови виконання низки невідкладних завдань.

Чому скандал з Гончаруком виник саме в даній політичній ситуації

Політолог вважає, що відставка Гончарука може бути пов'язана зі скандалом із зарплатами міністрів, який розгорівся напередодні, а сам Гончарук міг здогадуватися, що його записують.

"Я б звернула увагу на відсутність реакції президента України на те, що передувало відставці та на наслідки, які вже є. Про заяву Олексія Гончарука стало відомо в день відставки російського прем’єра Дмитра Мєдвєдєва. На перший погляд, процеси пов’язані. Але насправді відставка Гончарука розвивалася за традиційним українським сценарієм: компромат - заява - емоції. Цьому передував скандал із зарплатами міністрів, який ані вони, ані депутати-"слуги", за всієї своєї креативності, не в змозі були погасити. Тому і з’явилася заява. Це є не більше, ніж піар-гра на погашення негативу від скандалу із зарплатами. Записи здійснив хтось із присутніх на тому скандальному засіданні, причому, припускаю, Гончарук про це міг здогадуватися", - вважає Брудницька.

Вірогідні наступники в разі остаточної відставки прем'єра

Щодо вірогідних наступників, то експерт вважає, що заміну Гончаруку, якщо він все ж піде у відставку, будуть обирати за принципом не прізвищ, а мети, яку хочуть досягти. Причому серед кандидатів прозвучали гучні прізвища - Тимошенко та Бойко.



"Тепер про вірогідних наступників. Їхні прізвища фігурують у ЗМІ. Тут важливі, власне, не прізвища, а принцип добору та цілі. Нині конкурують два підходи: або зняти прем’єра, деяких міністрів та продовжити дію бренду "креативний молодий уряд". У такому разі, прем’єром може стати як Юлія Ковалів, так і Ірина Верещук. Причому шанси останньої достатньо високі. З іншого боку, у контексті такого сценарію обговорюється і варіант введення посад віце-прем’єрів: або професіоналів, або ще більш креативних. Останні сигнали свідчать, що у тих, кого називають професіоналами, відсутнє бажання посилювати "креативний уряд". Тому тема з віце-прем’єрами згасла, але не відкинута остаточно. Отже, залишається ще зміна "креативного" на "уряд професіоналів". Лунають прізвища Сергія Тігіпка, Арсена Авакова. Але! Ми забуваємо ще про двох, котрі неоднораз претендували і на прем’єрів, і на президентів і, - головне! - мають політичні зв’язки в РФ, що дозволяють їм залагоджувати окремі проблемні питання та не дратувати Захід. Це Юлія Тимошенко та Юрій Бойко", - заявила політолог.

Якщо ж метою нового призначення стане принцип незамінних людей не буває, то прем'єром може стати міністр економіки Тимофій Мілованов, або навіть Андрій Богдан.



"Але якщо Зеленський вирішить просто змінити прем’єра і довести, що "у нас незамінних немає", новим прем’єром стане хтось із чинного складу уряду. Приміром, той же Тимофій Мілованов. Наскільки відомо за чутками, певні пропозиції, але раніше, озвучувалися щодо Дмитра Разумкова. З іншого боку, чомусь не обговорюються такі варіанти, як пан Богдан або пан Баканов. Вони цілком можливі. Навіть попри засторогу з боку певних політичних кіл США", - висловила думку Лілія Брудницька.

Щодо "креативного" очільника уряду, то в такому разі наступним прем'єром може стати екс-секретар РНБО Олександр Данилюк, або ж хтось із екс-кварталівців, які залишилися на "лаві запасних".

Бути прем'єром зараз схотів би лише самовбивця

Експерт також висловила думку щодо того, якими якостями наступний прем'єр має відрізнятися від Гончарука і які помилки йому доведеться виправляти.

"Насправді, лише самовбивця нині схотів би стати прем’єром. Тому що країна у такому стані, з такою дірою у Держбюджеті, навряд чи взагалі може бути керованою. Про ефективне керування мова не йде. Вочевидь, потрібна людина справді професійна, навіть високо професійна. Основні проблеми нині, окрім війни, - це газ та заплутаний фінансовий стан. Причому це має бути людина, яка не турбуватиметься за свій рейтинг аж так занадто. Перш за все, йому доведеться взятися за фінанси, оскільки перспективи отримання мільярдів від "Газпрому" за мировою угодою, м’яко кажучи, після "революції Путіна" невеликі. Отже, треба терміново думати, де взяти гроші. Навіть відкриття ринку землі навряд чи швидко вирішить цю проблему. У протилежному випадку, буде криза неплатежів та обвал гривні. Це першочергове завдання, за котре новому прем’єру (якщо він буде) доведеться братися буквально у перші хвилини після призначення.

Нагадаємо, аудіозаписи розмов, імовірно, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, глави НБУ Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової почали з'являтися на YouTube 15 січня.

Чиновники обговорювали, як скласти пояснення для президента ситуації щодо зміцнення курсу гривні. При цьому, під час розмови голос, який ймовірно належав Гончаруку, називав себе "повним профаном в економіці", також пролунали образливі слова в сторону Володимира Зеленського.