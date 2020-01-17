Премьер под ударом: кто и почему хочет уволить Гончарука

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В сети появились записи якобы совещания премьер-министра Алексея Гончарука и нескольких топ-чиновников. Глава правительства, среди прочего, не очень лестно отзывался об экономических познаниях президента Владимира Зеленского.

Группа депутатов "Слуги народа", близких к олигарху Игорю Коломойскому, предложила объявить премьеру вотум недоверия. Однако эту инициативу поддержало лишь около десяти нардепов.

Кто и зачем пытается выбить Гончарука из кресла главы правительства – в материале РБК-Украина.

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Платежный баланс сильно не исправился, а гривна сильно укрепилась. Он ищет ответ на этот вопрос. У него нет ответа на этот вопрос", – говорит голос, похожий на Алексея Гончарука.

На смонтированных пленках премьер с коллегами якобы решает, как убедить Владимира Зеленского, что с экономикой все в порядке. Подлинность записи не установлена, но встреча в заявленном круге участников действительно произошла 16 декабря.

На ней присутствовали министр экономики Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова и главный экономист этого ведомства Александра Бетлий. На фото также виден глава Нацбанка Яков Смолий и двое его заместителей – Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.

Никто из них не подтвердил, что именно им принадлежат голоса на пресловутых "пленках". Также неизвестно, кто именно записал и смонтировал разговор. Депутаты "Слуги народа" уже попросили СБУ провести расследование по факту возможной прослушки топ-чиновников.

Офис президента на публикацию записей официально никак не отреагировал. Премьер-министр, выдержав паузу, записал видео: "Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", – заявил Гончарук.

Эффект неожиданности

На вечер 15 января были назначены сборы фракции "Слуги народа". Многие депутаты хотели послушать объяснения от членов правительства и руководителей госкомпаний по поводу их высоких зарплат и начисленных премий.

Но, как рассказали РБК-Украина участники заседания, началось оно с обсуждения прослушки премьера. Оппозиционно настроенные к Гончаруку депутаты показывали скандальные записи своим коллегам, резко критикуя главу правительства и других участников того совещания.

Вопрос о недоверии Гончаруку по их требованию вынесли на голосование. Но его поддержали лишь около десятка депутатов, из 160 присутствовавших.

"За" выступили представители условной "группы блогеров" в СН – Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий. Их поддержали еще несколько депутатов, которых принято связывать с олигархом Игорем Коломойским.

О том, что Гончарука атаковала именно группа Коломойского, на следующий день почти прямо заявил и глава фракции СН Давид Арахамия.

"Вчера группа народных депутатов из нашей фракции приходила и настаивала, чтобы сделать сигнальное голосование внутри фракции. Получили целых десять голосов. Не видели мы никакой поддержки, правительство работает", – сказал он.

Сам Гончарук на встречу с депутатами не пришел – в это время у него был разговор с президентом. Реакцию Владимира Зеленского на "пленки" источники РБК-Украина как на Банковой, так и в Кабмине комментировать не хотят.

Как рассказал собеседник издания, обсуждение этого вопроса на фракции в целом длилось недолго. Потом депутаты перешли к обсуждению других тем, вроде законопроекта о регламенте и дотаций на "соцэконом".

Собеседники РБК-Украина в монобольшинстве однозначно связывают эту историю с растущим недовольством Коломойского экономической политикой правительства. К примеру, Кабмин подал законопроект, который запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Речь идет и о Коломойском с "Приватбанком”.

Уже на следующий день после скандала с "пленками" замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что голосование по этому законопроекту откладывается. Рада сможет рассмотреть его ориентировочно в начале февраля.

Более широкий круг крупных бизнесменов задели законопроекты 1209-1 и 1210 о налоговых изменениях в рамках "деофшоризации". Но Рада все равно приняла их в четверг, 16 января.

Собеседник издания в окружении Зеленского полагает, что перманентная борьба Коломойского с Гончаруком вызвана не столько желанием олигарха сместить премьера и заменить на “своего” человека, а является продолжением его противостояния с МВФ. Кабмин Гончарука наладил с Фондом неплохое сотрудничество и собирается продолжать его дальше.

“Это еще не начало открытой войны со стороны Коломойского. Но продолжение наверняка будет”, – сказал близкий к президенту собеседник РБК-Украина.

Время отставок

Нынешний слив записей из премьерского кабинета якобы специально подгадали под скандал с высокими зарплатами и премиями топ-чиновников, который явно ударил по имиджу Кабмина.

“Я не исключаю, что эта группа товарищей (критики Гончарука, – ред.) сами и разогнали тему с премиями, что это двухходовка такая”, – сказал один из депутатов от СН.

Впрочем, никаких санкций против возмутителей спокойствия руководство фракции пока не планирует. При этом отдельные рядовые депутаты от СН признаются, что активность “внутренней оппозиции” во фракции им уже несколько надоела, и этот вопрос надо как-то решать.

Пока же дальнейшего развития эта история не получила. На встрече заместителей главы фракции СН с президентом 16 января, по информации издания, этот вопрос вообще не поднимался. Зато по ее итогам Зеленский отозвал изменения в Конституцию в части децентрализации на доработку.

Ранее собеседники РБК-Украина в команде Зеленского утверждали, что ближайшие ротации в правительстве запланированы на конец февраля. Именно тогда Кабмин будет отчитываться за полгода своей работы. Многими министрами давно недовольны как на Банковой, так и в депутатском корпусе.

До скандала с "пленками Гончарука" вопрос их замены остро не стоял. Но уже вечером четверга появилась информация об отставке министра развития общин и территорий Алены Бабак.

По информация издания, ее уход вызван в частности борьбой вокруг Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), которую курирует министерство. Также министра упрекали в недостаточной эффективности в вопросах децентрализации.

Основным претендентом на ее кресло долгое время называли замглавы профильного комитета и соратницу Гончарука по BRDO – Елену Шуляк. Но руководство СН довольно ее работой в качестве представителя Кабмина в Раде.

И появился новый фаворит: глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль. Ранее он был директором Бурштынской ТЭС, которой владеет ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

Последуют ли дальнейшие отставки и когда они могут состояться – пока неизвестно. “Вроде бы и особого результата от человека нет, но и вреда от него на Банковой не видят”, – охарактеризовал работу одного из не особо публичных министров собеседник РБК-Украина.

При этом следующие отставки возможны, если понадобится принести какую-то кадровую жертву после очередного громкого скандала, и заранее такие ситуации предвидеть нельзя. Возможно, параллельно пройдет и некоторое переформатирование структуры самого Кабмина.

К примеру, статус преемника Бабак на посту главы Минрегиона могут поднять до вице-премьерского. Также не все эксперименты по слиянию нескольких министерств в одно были признаны успешными.

По закону, до осени лично у премьера Гончарука есть иммунитет от отставки. Но, как ранее заявлял Зеленский, все ключевые члены его команды пишут заявления об увольнении с открытой датой. Потому будущее нынешнего Кабмина полностью зависит от политической воли президента.