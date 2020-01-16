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Скандал с Гончаруком: всплыло фото таинственной встречи, где обсуждали Зеленского

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 13:10
Скандал с Гончаруком: всплыло фото таинственной встречи, где обсуждали Зеленского
Скандал с Алексеем Гончаруком (Коллаж РБК-Украина)

Встреча Гончарука с другими чиновниками действительно состоялась 16 декабря

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук попал в скандал из-за записей, которые вечером в среду, 15 января, появились в социальных сетях. На них якобы Алексей Гончарук обсуждает будущее Украины, рассуждает о курсе валюты и президенте Зеленском с замглавой НБУ Екатериной Рожковой, министром финансов Оксаной Маркаровой и еще несколькими представителями власти.

На данный момент неизвестно, являются ли эти записи подлинными и большинство участников опровергают, что голос на пленках принадлежит им. Также они не могут вспомнить, когда и при каких обстоятельствах могла быть сделана запись.

Скандал с Гончаруком: всплыло фото таинственной встречи, где обсуждали Зеленского

Гончарук на встрече с топ-чиновниками 16 декабря (Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

А вот журналист издания Strana Светлана Крюкова обнаружила на официальной странице пресс-службы Национального банка Украины сообщении о встрече в формате "на кофе", которая состоялась 16 декабря 2019 года. Именно эта дата была указана в анонимных записях.

Как сказано в сообщении пресс-службы НБУ, эта встреча имела исключительно координационный характер и являлась площадкой для диалога, а не для принятия решений.

Скандал с Гончаруком: всплыло фото таинственной встречи, где обсуждали Зеленского

Гончарук на встрече с топ-чиновниками 16 декабря (Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

"В них принимают участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, председатель Национального банка Украины Яков Смолий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Украины Оксана Маркарова, члены Правления центробанка, заместители министров финансового и экономического блока правительства", - сказано в сообщении.

Скандал с Гончаруком: всплыло фото таинственной встречи, где обсуждали Зеленского

Гончарук на встрече с топ-чиновниками 16 декабря (Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Также были опубликованы фотографии данной встречи, где по словам пресс-службы, чиновники говорили об укреплении курса гривны и его влиянии на инфляцию и экономический рост. По итогам этой встречи было решено, что Украине важно развивать экспорт товаров с большой добавленной стоимостью.

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Новости Украины скандалАлексей Гончарук
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