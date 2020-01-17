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Зеленский Гончаруку: я решил дать вам шанс

Новости » Политика     17.01.2020 - 19:32
Зеленский Гончаруку: я решил дать вам шанс
Фото: Владимир Зеленский и Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент Украины провел встречу с премьером и дал указания Кабмину

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком относительно заявления премьера об отставке. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский не принял отставку Гончарука, при условии выполнения ряда неотложных заданий. В частности, было обсуждено оптимизацию работы Кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, освобождение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом.

"Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", - заявил Зеленский.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань. Зокрема, було обговорено оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерам держкомпаній, звільнення очільників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом. «Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично», – наголосив Президент під час розмови.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 17 січня 2020 р.

Напомним, сегодня Гончарук подал заявление об отставке президенту из-за скандала с прослушкой.

Как сообщало РБК-Украина, в сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой. В обнародованной записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривни. Гончарук якобы называл себя "профаном".

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