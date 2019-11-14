Не голосовала и предлагала взятки: детали скандала со "Слугой народа" в Раде

Анна Скороход (фото: facebook.com/sluganarodu.official)

Анна Скороход из "Слуги народа" спровоцировала серьезный скандал во фракции и Верховной Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила фракцию в незаконном задержании ее гражданского мужа Алексея Алякина. Якобы причиной ареста супруга стал отказ нардепа голосовать за закон об открытии рынка земли.

После заявления 29-летней нардепа-мажоритарщика 14 ноября разгорелся нешуточный скандал. Глава фракции Давид Арахамия с трибуны Рады заявил о решении об исключении депутата из фракции.

Стоит отметить, что Арахамия одной из причин исключения назвал то, что Скороход за все время работы парламента не поддержала ни одного решения фракции. Также глава фракции утверждает, что Скороход предлагала взятки народным депутатам, пытаясь повлиять на решения комитета по вопросам энергетики.

"Сегодня за мои политические предпочтения… что я не голосовала так, как мне указывала фракция... моего мужа задержали незаконно..." - заявила Скороход с трибуны.

Она также добавила, что основой для ареста Алякина стал запрос РФ от 2017 года. Анна Скороход обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой остановить произвол, который творится во фракции.

"Мого чоловiка затримали за голосування проти ринку землi", депутат "Слуги Народа" Опубліковано Yan Dobronosov Четвер, 14 листопада 2019 р.

Слуга народа Скороход попала в скандал в Раде (видео: facebook.com/yan.dobronosov)

Давид Арахамия, в свою очередь, опроверг причастность "Слуги народа" к аресту Алякина. Он подчеркнул, что о задержании супруга Скороход ему ничего не было известно.

В ГПУ прокомментировали арест Алякина, который является гражданином РФ. В прокуратуре отметили, что гражданский муж Скороход уже давно находится в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах. При этом он пытался избежать экстрадиции в Россию путем оформления украинского гражданства, которое ему выдали, но потом отменили из-за предоставления ложных сведений и поддельных документов.

Андрей Герус, глава комитета ВР по вопросам энергетики, сообщил, что якобы муж Скороход пытался повлиять на принятие законопроектов, связанных с анбандлингом "Нафтогаза".

Супруг Анны Скороход Алексей Алякин (фото: terapiarespiratoriakmb.com)

Также Арахамия во время брифинга заявил, что Скороход раньше работала на беглого олигарха Александра Онищенко. Муж нардепа якобы несколько раз приходил и угрожал членам фракции. А сама депутат может лоббировать интересы российского "Газпрома".

"Я вижу, что она чей-то агент... Для меня было новостью, что вообще было какое-то подозрение. И все, что она сегодня сделала в Раде - это попытка диверсии внутри "Слуги народа", - заявил Арахамия.

Алексей Алякин, скандально известный бизнесмен, владеющий ООО "Строительный комбинат "Прогресс", который занимается строительством жилых и нежилых помещений. Ранее Алякин владел банком "Пушкино" в РФ, но в 2013 объявил о банкротстве и задолжал кредиторам около 500 млн рублей.