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Арахамия: Скороход исключат из фракции "Слуга народа"

Новости » Политика     14.11.2019 - 13:31
Арахамия: Скороход исключат из фракции "Слуга народа"
Фото: Давид Арахамия (РБК-Укарина)

"Слуга народа" исключит нардепа после скандального заявления

Народного депутата от "Слуги народа" Анну Скороход исключат из фракции. Об этом с трибуны Верховной рады заявил глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Арахамия подчеркнул, что лично будет предлагать исключить Скороход из фракции.

"Потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Посмотрите голосования. Зачем она? Человек не выполняет ни одного решения фракции", - заявил он.

Напомним, до этого Арахамия заявил, что Скороход предлагала взятки народным депутатам.

"То, что госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт", - заявил Арахамия.

Отметим, сегодня с трибуны Скороход сообщила о задержании ее мужа Алексея Алякина и связала это со своей позицией против отмены моратория и запуска рынка земли, который вчера был проголосован в парламенте.

Алексей Алякин является бывшим владельцем российского банка "Пушкино", объявлен российскими властями в розыск по подозрению в мошенничестве, находился в Украине под экстрадиционным арестом, однако был переведен под домашний арест. При этом суд обязал Миграционную службу предоставить ему украинское гражданство.

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Новости Украины фракцияСлуга народаДавид Арахамия
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