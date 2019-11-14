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Скороход предлагала взятки народным депутатам, - Арахамия

Новости » Политика     14.11.2019 - 13:28
Скороход предлагала взятки народным депутатам, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия заявил, что есть факт

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход предлагала взятки народным депутатам. Об этом заявил Давид Арахамия с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Арахамия заявил, что политическая партия не имеет никакого отношения к задержанию ее мужа.

"Если вы мужа Скороход загуглите, вы все поймете. Мы как политическая партия к этому не имеем никакого отношения. Мы сами сейчас, нечего сказать, ведь не знаем, в чем дело", - сказал он.

Глава фракции заявил, что есть факт того, что Скороход предлагала взятки нардепам.

"Но то, что госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт", - заявил Арахамия.

Напомним, Скороход обвинила власть в репрессиях. Она заявила, что "по поручению одного из замов администрации президента моего мужа задержали незаконно". По словам Скороход, причиной стала ее "красная кнопка против открытия рынка земли".

Напомним, вчера Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли. Из фракции "Слуга народа" открытие рынка земли поддержали 227 депутата, против проголосовали три депутата - Георгий Мазурашу, Сергей Нагорняк и Анна Скороход.

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Новости Украины нардепвзяткаДавид Арахамия
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