Голос країни 2020: Остапчук жестко потроллил судей (видео)

Владимир Остапчук на Голосе країни (кадр из видео)

Голос країни 2020 вновь поразил неожиданными перевоплощениями

Голос країни 2020 в четвертом выпуске удивил зрителей появлением Владимира Остапчука. Телеведущий и участник последнего сезона "Танцев со звездами" зачитал со сцены рэп. Как выступил Владимир Остапчук - в материале Styler.

Первой к нему повернулась Тина Кароль, которая вышла на сцену и исполнила ритмичный зажигательный танец.

Уже под конец номера развернулись Настя Каменских с Потапом, которые, отметим, догадались, что на сцене Остапчук. Дима Монатик тоже повернулся под ритмичный бит телеведущего.

Но Остапчук сказал, что в песенном конкурсе он участвовать не будет, а пришел сюда совсем с другой миссией - подшутить над тренерами и шоу "Голос країни".

"Дан Балан - это единственный представитель Молдовы, который ездит на заработки не в ЕС, а в Украину", - потроллил Остапчук.

А вот Монатику досталось за его низкий рост.

А шоу "Голос країни" шоумен сравнил со школьным выпускным.

"Есть парочка, которая мутит уже несколько лет - это Юра и Катя, есть парочка, которая еще не определилась - это Тина и Дан, кто-то привел младшего брата, а физрук пришел с женой", - пошутил Остапчук.

Голос країни, Владимир Остапчук "Time to Say Goodbye" (видео: YouTube)