Голос країни 2020: Остапчук жорстко потролив суддів (відео)

Володимир Остапчук на Голосі країни (кадр з відео)

Голос країни 2020 знову вразив несподіваними перевтіленнями

Голос країни 2020 у четвертому випуску здивував глядачів появою Володимира Остапчука. Телеведучий і учасник останнього сезону "Танців з зірками" зачитав зі сцени реп. Як виступив Володимир Остапчук - у матеріалі Styler.

Першою до нього повернулася Тіна Кароль, яка вийшла на сцену і виконала ритмічний запальний танець.

Вже під кінець номеру розвернулися Настя Каменських з Потапом, які, відзначимо, здогадалися, що на сцені Остапчук. Діма Монатік теж повернувся під ритмічний біт телеведучого.

Але Остапчук сказав, що у пісенному конкурсі він брати участь не буде, а прийшов сюди зовсім з іншою місією - пожартувати над тренерами і шоу "Голос країни".

"Дан Балан - це єдиний представник Молдови, який їздить на заробітки не в ЄС, а в Україну", - потроллив Остапчук.

А ось Монатику дісталося за його низький зріст.

А шоу "Голос країни" шоумен порівняв зі шкільним випускним.

"Є парочка, яка мутить вже кілька років - це Юра і Катя, є парочка, яка ще не визначилася - це Тіна і Дан, хтось привів молодшого брата, а фізрук прийшов з дружиною", - пожартував Остапчук.

Голос країни, Володимир Остапчук "Time to Say Goodbye" (відео: YouTube)