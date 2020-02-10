Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с шоу

Голос страны 2020 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос страны 2020 4 выпуск транслируется 9 февраля на канале 1+1. MONATIK, Тина Кароль, Дан Балан, Потап и Настя Каменских выбрали себе участников 10 сезона

Голос страны 4 выпуск 10 сезона вышел 9 февраля 2020 года на телеканале 1+1. Судьи проекта Потап, Настя Каменских, Дима Монатик, Тина Кароль и Дан Балан выбрали себе певцов, которые продолжат участие в юбилейном шоу.

Первый участник вокального шоу Максим Гара считает Тину Кароль идеалом женщины и пришел на Голос страны именно ради нее. Сегодня Мечта Максима осуществилась. Тина Кароль становится его звездным наставником в проекте.

Максим Гара (фото: facebook.com/goloskrainy)

(видео: YouTube)

Ася Хорошун работает уборщицей в цирке, но очень мечтала попробовать свои силы в юбилейном сезоне Голоса страны. Все тренеры остались поражены выступлением Аси, но продолжит свое выступление в шоу она в команде Димы Монатика.

Ася Хорошун (фото: facebook.com/goloskrainy)

(видео: YouTube)

Павел Захарчук - музыкант из Одессы, который стремится выйти на новый уровень, но никто из судей не повернулся к нему.

Павел Захарчук (фото: facebook.com/goloskrainy)

(видео: YouTube)

Николай Свид пришел на Голос страны, чтобы посвятить выступление родному человеку - своей маме. Это выступление понравилось членам жюри, и Николай продолжит свой путь на проекте в команде Потапа и Насти Каменских.

Николай Свид (фото: facebook.com/goloskrainy)

(видео: YouTube)

На сцену Голоса страны также вышел участник шоу Танцы со звездами Владимир Остапчук, он зачитал рэп и потроллил членов жюри.

Владимир Остапчук на сцене Голоса страны (видео: YouTube)

Карина Арбельяни вышла на сцену чтобы подарить трогательную песню. Девушка надеялась, что она прикоснется к сердцу каждого. Такое нежное выступление не оставило равнодушного Дана Балана, и она идет к следующему этапу шоу в его команде.

Карина Арбельяни (фото: facebook.com/goloskrainy)

(видео: YouTube)

Дмитрий Максимов - настоящий украинский тракторист, который не представляет своей жизни без музыки. Его зажигательный хит Олега Винника, к сожалению, никого из судей сильно не впечатлил.

Дмитрий Максимов (фото: facebook.com/goloskrainy)

(видео: YouTube)

Екатерина Чемезова успешно работает на корпоративах, но это совсем не то, о чем она всегда мечтала. Участие в шоу для Кати - возможность изменить свою жизнь. Три кресла повернулось, но девушка захотела продолжать участие в шоу в команде Монатика.

Екатерина Чемезова (фото: facebook.com/goloskrainy)

(видео: YouTube)

Юрий Самовилов - сценарист проектов Танцы со звездами и Голос страны. Музыка давно стало его жизнью, но он долго не мог решиться на участие шоу. Тренеры боролись за участника, но Юрий выбрал своим наставником Тину Кароль.

Юрий Самовилов (фото: facebook.com/goloskrainy)

(видео: YouTube)

Мария Щербак пришла на проект, потому что очень хотела попасть в команду Монатика. Девушке удалось своим голосом развернуть кресло певца и теперь она продолжит свое участие в шоу в его команде.

Мария Щербак (фото: facebook.com/goloskrainy)

(видео: YouTube)

Александра Сиркашева пять лет назад уже участвовала в шоу Голос. Дети в команде Потапа. Сегодня участница хотела поделиться своим творчеством, ведь не представляет своей жизни без большой сцены. К сожалению, девушку никто не выбрал.

Александра Сиркашева (фото: facebook.com/goloskrainy)

(видео: YouTube)

Нурсултан Шатирханули всегда мечтал стать большой звездой, но по настоянию родителей вынужден был работать продавцом. Нурсултан поразил своим голосом, и выбирал в качестве своего наставника Тину Кароль.

Нурсултан Шатирханули (фото: facebook.com/goloskrainy)

(видео: YouTube)

Дарья Полоротова пришла на Голос страны, чтобы лично познакомиться с Тиной Кароль. Участница неоднократно записывала каверы на песни тренера и считает ее главным мотиватором в своей жизни. Девушка восхитила всех своим голосом и проходит дальше в команде Тины Кароль.

Дарья Полоротова (фото: facebook.com/goloskrainy)

(видео: YouTube)

Следующий участник Артем Семенов, ранее известный как Дива Урсула. Сейчас Артем профессиональный фермер, но стремится творческого возрождения на сцене проекта. Артем продолжит свое участие в составе команды Тины Кароль.

Артем Семенов (фото: facebook.com/goloskrainy)

(видео: YouTube)

Backstage четвертого выпуска сезона Голоса страны 2020 (видео: YouTube)