Пошкоджені будинки, пожежі та перша жертва: все про обстріл Києва
У ніч проти 2 липня росіяни запустили масовану комбіновану атаку на Київ.
РБК-Україна повідомляє всю відому на цей час інформацію про наслідки ворожого обстрілу столиці.
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Київ під атакою балістики та крилатих ракет після хвилі дронів
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Пошкоджена підстанція швидкої, готель у центрі та житлові будинки
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Вже відомо про перших постраждалих, серед них є медики
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З'явилась інформація про першу жертву російського обстрілу
Шевченківський район
У центрі міста уламки та снаряди влучили в триповерхову нежитлову будівлю та дах одного зі столичних готелів, де виникли масштабні пожежі. Саме тут зафіксовано інформацію про постраждалих - 5 осіб станом на 02:32.
За інформацією від мера міста, поранення отримали 5 медичних працівників, один з них - парамедик - у вкрай важкому стані.
Також відомо про часткове руйнування медичного закладу.
Як уточнив Віталій Кличко, пошкоджень зазнала будівля, в якій знаходиться одна з підстанцій швидкої допомоги. Окрім медиків, отримали поранення і водії підстанції. Двох постраждалих госпіталізували.
Голосіївський район
Внаслідок ворожої атаки спалахнув дах багатоповерхового житлового будинку. На місці працюють підрозділи ДСНС.
Деснянський район
Через обстріл зафіксовано часткове руйнування житлового будинку, в ньому заблоковані люди.
Печерський район
Зафіксовано пожежі за двома адресами поряд із житловими будинками.
Солом'янський район
Виникла пожежа поряд із адміністративною будівлею.
Оновлено 3:40
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків біля житлового будинку в одній із квартир заблоковані люди, повідомляє Віталій Кличко.
Також у Дарниці зафіксовано загоряння приватних будинків. Водночас у Святошинському районі триває пожежа в приватному будинку.
Крім того, в іншому приватному будинку цього ж району, в який влучили уламки, також заблоковані мешканці.
Наразі відомо про шістьох постраждалих, всі вони госпіталізовані.
Оновлено 3:51
Міський голова повідомляє про вже одинадцятьох поранених у столиці. За даними КМВА, одна людина загинула внаслідок атаки.
Нагадаємо, що перед початком цієї атаки президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Ірландії попередив про підвищену загрозу. Посилаючись на дані української розвідки, голова держави заявив, що Росія готує новий масований удар по території України, і закликав громадян бути максимально пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.