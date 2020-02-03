Сенсация на Голосе країни: школьник со Львова показал уровень Евровидения

Голос країни 2020, Виталий Окс (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Голос країни 2020 удивил зрителей яркими исполнителями

Голос країни 2020 в юбилейном десятом сезоне продолжает радовать зрителями новыми талантами. В третьем эфире судей и зрителей поразил школьник Виталий Окс. Юноша исполнил песню Lovely своего кумира Билли Айлиш, триумфатора Грэмми 2020.

16-летний парень рассказал, что постоянно сталкивается с травлей среди сверстников из-за своего увлечения музыкой. Виталик подвергался буллингу - его считали белой вороной и не принимали в свою компанию.

Парень говорит, что прошел через весь этот ад и научился принимать себя таким, каков он есть.

"Сейчас эпоха людей, которые не похожи ни на кого. И это доказала Билли Айлиш, которая завоевала сразу пять Грэмми. Сегодня я буду петь ее песню", - сказал Виталик.

Буквально после первой ноты Настя Каменских обратилась к Потапу со словами "Да, пожалуйста", и они повернулись, сразу за ними развернулись Тина Кароль и Дан Балан. Диме Монатику удалось продержаться до последнего, но он тоже повернулся.

Виталик выбрал команду Тины Кароль. Певица сказала, что такие голоса должны звучать на Евровидении.

Виталий Окс "Lovely" (видео: YouTube/Голос країни)