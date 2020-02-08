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Нацотбор на Евровидение 2020: как прошел первый полуфинал и имена победителей

STYLERТелешоу    08.02.2020 - 22:35
Нацотбор на Евровидение 2020: как прошел первый полуфинал и имена победителей
Нацотбор на Евровидение 2020 (фото участников: instagram.com/eurovision.ua)

Национальный отбор на Евровидение 2020 стартовал выступлением восьми участников

Национальный отбор на Евровидение 2020 состоялся в субботу, 8 февраля, во Дворце культуры КПИ в Киеве. На сцену первого финала вышла половина участников - восемь из шестнадцати заявленных. Как выступили претенденты на поездку в Роттердам в мае, и кто прошел в финал нацотбора - в материале Styler.

Трансляция началась в 19:00 на UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и СТБ. Ведущим шоу традиционно стал Сергей Притула, а в судейское жюри в 2020 году вошли Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Первым на сцену вышли ребята из Гурту [О]. Оля Чернышова со своей командой, выступающие в жанре futurepop, представили песню "Там, Куди Я Йду".

Гурту [О] "Там, Куди Я Йду" (видео: YouTube/UA:Перший)

Второй выступила Jerry Heil, порвавшая в прошлом году все чарты своим "Охрана, отмена". Яна Шемаева (настоящее имя певицы. - Ред.) выступила с песней VEGAN. Певица уже два года является вегетарианкой, и песня своего рода автобиографичечкая.

Jerry Heil "VEGAN" (видео: YouTube/UA:Перший)

Возродившаяся из 2000-х Katya Chilly, в отличие от остальных участников, держала в секрете свою конкурсную песню, рассказав лишь, что она называется "Піч". Певица рассказала, что "Печь на уровне человеческого тела - это матка, это то место, где рождается жизнь".

Katya Chilly "Піч" (видео: YouTube/UA:Перший)

Бандуриста Марина KRUTЬ, автор и исполнительница собственных песен из Хмельницкого, является единственной в мире солобандуристкой в лаконичном номере показала очень мощное звучание. В зале были слышны выкрики "Лучшая!"

KRUTЬ "99" (видео: YouTube/UA:Перший)

Go-A - украинская группа, объединяющая в своем творчестве украинский аутентичный вокал, танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Ребята признались, что они на телевидении впервые, и для них - это уникальный шанс показать не только себя, но и богатство украинского фольклора.

Go-A "Соловей" (видео: YouTube/UA:Перший)

CLOUDLESS - хотя группа была основана совсем недавно (в 2017 году), Антон Панфилов, Юрий Каналош и Михаил Шатохин уже успели выпустить несколько синглов и клипов на них. Также ребята известны по саундтреку для сериала "Школа".

CLOUDLESS "Drown Me Down" (видео: YouTube/UA:Перший)

Лирик и романтик GIO (Гиорги Дарахвелидзе) представил песню о личных чувствах и переживаниях под названием "Feeling so Lost". Парень родился в Грузии, но уже 15 лет живет в Украине.

GIO "Feeling so Lost" (видео: YouTube/UA:Перший)

Последней выступила еще одна звезда из 2000-х, получившая известность еще в детстве - Assol. 24-летняя Екатерина Гуменюк (настоящее имя певицы. - Ред.) представила композицию "Save It". Девушка впервые вышла на сцену, когда ей было пять лет, и это был стадион.

Assol "Save It" (видео: YouTube/UA:Перший)

Когда последний участник закончил выступление, было объявлено о старте зрительского голосования. Украинцы отправляли смс с кодом участника (порядковым номером его выступления) на номер 7766 (стоимость 0,94 грн).

После перерыва Сергей Притула объявил оценки и назвал победителей первого полуфинала.

    Как распределились голоса зрителей:

    • Гурт [О] - 2
    • Jerry Heil - 6
    • Katya Chilly - 3
    • KRUTЬ - 8
    • Go-A - 7
    • CLOUDLESS - 5
    • GIO - 4
    • Assol - 1

    Как проголосовало жюри:

    • KRUTЬ - 8
    • Jerry Heil - 7
    • Go-A - 6
    • CLOUDLESS - 5
    • Katya Chilly - 4
    • Гурт [О] - 3
    • GIO - 2
    • Assol - 1

    По сумме голосов выступать в финале будут: KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A.

    Второй полуфинал Нацотбора состоится 15 февраля. В нем примут участие Fo Sho, Garna, Элина Иващенко, MoonZoo, TVORCHI, Александр Порядинский, Дэвид Аксельрод, KHAYAT.

    А грандиозный финал состоится уже 22 февраля, где шестеро участников поборются за поездку в Нидерланды, где 12 и 14 мая пройдут полуфиналы, а 16 мая - грандфинал Евровидения 2020.

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