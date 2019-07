Голос. Діти: что известно о суперфиналистах шоу (фото)

Голос. Діти 5 сезон - что известно о финалистах шоу (коллаж: РБК-Украина)

Суперфинал вокального шоу Голос. Діти-5 стартует уже в это воскресенье

Суперфиналисты вокального шоу Голос. Діти-5, в котором соревнуются талантливые участники возрастом до 14 лет, выйдет в эфир уже 7 июля. Что известно об участниках грандиозного шоу, в материале Styler.

Александр Зазарашвили, 12-летний мальчик из Грузии поразил судей еще во время слепых прослушиваний. Уже тогда его назвали вероятным победителем пятого сезона. Он выбрал звездными тренерами группу "Время и Стекло".

Трогательная история талантливого мальчика никого не оставила равнодушным. В его семье воспитывается шестеро детей, четверо из них - дети из соседской семьи, родители которых погибли в автокатастрофе. Именно Александр уговорил родителей взять их в семью.

Семья Александра живет скромно, однако пытается вовсю поддерживать его творческие начинания. Он мечтает стать известным вокалистом и петь в оперном театре "Ла Скала", чтобы помогать деткам, которые остались без родителей.

Александр Зазарашвили (фото: 1plus1.ua)

А для 14-летней Карины Столабы, участие в пятом сезоне - последний шанс доказать родителям, что пение - это дело всей ее жизни. Родители сказали, если девушка повернет все три кресла, они отнесутся всерьез к ее амбициям и перестанут уговаривать ее отказаться от любимого дела и получить "серьезную профессию".

Отметим, что девочка участвует в проекте уже третий раз и до самого этапа "Нокауты" близкие девочки не верили в ее силы. Карина продолжает бороться за победу в шоу и за свою самую большую мечту. Она участница команды "Время и Стекло".

Карина Столаба (фото: 1plus1.ru)

В команде Джамалы за звание победителя будут бороться Варвара Кошевая и Никита Ачкасов. Варя уже второй раз пробует себя в проекте. Впервые, 11-летняя дочка Евгения Кошевого выбыла на этапе "боев" в третьем сезоне шоу. Тренеры отмечают, что за два с половиной года девочка достигла необычайных вокальных успехов.

Сама Варя признается, что в этом ей помогла тяжелая ежедневная работа над собой. В этом сезоне Варе удалось дойти до прямого эфира. Девочка хочет доказать всем, что может добиться успеха самостоятельно, без влияния своего знаменитого отца.

Варвара Кошевая (фото: 1plus1.ua)

12-летний Никита Ачкасов из Киева выделяется из сверстников тем, что помимо вокала увлекается тем, что делает сложные прически и профессиональный мейк. За такое необычное хобби Никите часто приходится терпеть насмешки сверстников.

Парень спел "Can you feel the love tonight" Элтона Джона и развернул все красные кресла. Мальчик говорит, что не может поверить в такой успех, ведь в прошлом году к нему не повернулся ни один из судей, а в этом году он уже в суперфинале.

Никита Ачкасов (фото: 1plus1.ua)

Певец Дзидзьо будет вести к победе в шоу 13-летнего Ярослава Карпука и Веронику Морскую.13-летний Ярослав из Волыни на слепых прослушиваниях исполнил знаменитую песню Элвиса Пресли "Can't help falling in love" и повернул все тренерские кресла.

Во время первого выступления Ярослава Джамала не могла поверить, что поет ребенок. Она предположила, что песню исполняет приглашенный взрослый участник. Мальчик мечтает стать известным вокалистом и прославить свое село Старая Выжевка.

Ярослав Карпук (фото: 1plus1.ua)

Самая молодая участница суперфинала - 7-летняя Вероника Морская из Белой Церкви. Девочка сама пишет музыку и тексты к своим песням. На слепых прослушиваниях Вероника спела песню "Сила" Илларии, и развернула кресло Дзидзьо.

Несмотря на столь юный возраст, девочка имеет богатый опыт участия в вокальных конкурсах, на которых всегда занимала первые места. К слову, у Вероники есть еще одна сильная мотивация к победе - мама пообещала в случае победы, купить Веронике собаку.

Вероника Морская (фото: 1plus1.ru)

Как сообщалось ранее, на шоу Голос. Діти 5 дочь лидера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара не смогла сдержать слезы.