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Голос. Діти: участники растопили сердца Софии Ротару и Нины Матвиенко (видео)

STYLERТелешоу    03.06.2019 - 16:59
Голос. Діти: участники растопили сердца Софии Ротару и Нины Матвиенко (видео)
Второй выпуск шоу Голос. Діти удивил зрителей (фото: пресс-служба 1+1)

Второй день "слепых прослушиваний" на проекте Голос. Діти 5 не прошел без сюрпризов

Второй эпизод 5 сезона шоу Голос. Діти запомнился зрителям не только выступлениями юных участников проекта, но и появлением культовых артистов.

Так, настоящим сюрпризом для присутствующих в зале и для телезрителей стало появление на шоу Нины Матвиенко, которая пришла, чтобы поддержать восьмилетнюю Дарину Вицан. Девочка хочет популяризовать украинские народные песни, ведь они, по ее мнению, самые мелодичные и нежные. Юная вокалистка мечтает стать такой же знаменитой, как Нина Матвиенко, именно поэтому выбрала ее песню "Квітка-душа". Дарина уже давно мечтала попасть на Голос. Діти и пообещала маме, что если не пройдет в этот раз, то будет пробовать снова и снова. Девочка даже не подозревала, что за кулисами ее поддерживает сама Матвиенко.

"Це світло нашої нації", - прокомментировала выступление певица и спела с девочкой дуэтом.

Дарина прошла дальше и будет бороться за победу в команде Дзидзьо. 

Дарина Вицан на шоу Голос. Діти 5

Голос. Діти: участники растопили сердца Софии Ротару и Нины Матвиенко (видео)

Скриншот комментариев

А 13-летняю Аделину Иордаки из Молдовы, которая развернула все тренерские кресла, и пошла в команду "Время и Стекло", поддержала сама София Ротару, пожелав в видео-обращении девочке удачи. 

"На этом замечательном проекте Голос. Діти я поддерживаю мою землячку Аделину Иордаки. Дорогая Аделина, тебе всего тринадцать, а ты так круто поешь. Так держать, я за тебя буду болеть. Желаю тебе и всем участникам этого проекта удачи и хорошего настроени", - сказала Ротару.

Аделина Иордаки на шоу Голос. Діти 5

Голос. Діти: участники растопили сердца Софии Ротару и Нины Матвиенко (видео)

Скриншот комментариев

Также на сцене в тот вечер блистали: 

  • десятилетняя Богдана Школьная, которая несмотря на юный возраст и проблемы со здоровьем, пришла на проект со взрослой, светлой миссией;  

Богдана Школьная на шоу Голос. Діти 5

Голос. Діти: участники растопили сердца Софии Ротару и Нины Матвиенко (видео)

Скриншот комментариев

  • 10-летний Егор Уманец из Одессы, который пришел на проект, чтобы доказать отцу, что вокалист - это серьезная профессия; 

Егор Уманец на шоу Голос. Діти 5

Голос. Діти: участники растопили сердца Софии Ротару и Нины Матвиенко (видео)

Скриншот комментариев

  • семилетняя Вероника Морская из Белой Церкви, которая удивила всю страну и тренеров.

Вероника Морская на шоу Голос. Діти 5

Голос. Діти: участники растопили сердца Софии Ротару и Нины Матвиенко (видео)

Скриншот комментариев

Ранее мы писали о том, что юная украинка поразила судей и зрителей Голос. Діти 5.

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