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Голос. Діти: що відомо про суперфіналістів шоу (фото)

STYLERТелешоу    04.07.2019 - 20:11
Голос. Діти: що відомо про суперфіналістів шоу (фото)
Голос. Діти 5 сезон - що відомо про фіналістів шоу (колаж: РБК-Україна)

Суперфінал вокального шоу Голос. Діти-5 стартує вже цієї неділі

Суперфіналісти вокального шоу Голос. Діти-5, в якому змагаються талановиті учасники віком до 14 років, вийде в ефір вже 7 липня. Що відомо про учасників грандіозного шоу, в матеріалі Styler.

Олександр Зазарашвілі, 12-річний хлопчик з Грузії вразив суддів ще під час сліпих прослуховувань. Вже тоді його назвали вірогідним переможцем п'ятого сезону. Він обрав зірковими тренерами гурт "Время и Стекло". 

Зворушлива історія талановитого хлопчика нікого не лишила байдужим. В його сім'ї виховується шестеро дітей, четверо з них - діти з сусідської родини, батьки яких загинули в автокатастрофі. Саме Олександр вмовив батьків взяти їх до родини.

Родина Олександра живе скромно, проте намагається щосили підтримувати його творчі починання. Він мріє стати відомим вокалістом і співати в оперному театрі "Ла Скала", щоб допомагати діткам, які залишилися без батьків.

Голос. Діти: що відомо про суперфіналістів шоу (фото)

Олександр Зазарашвілі (фото: 1plus1.ua)

А для 14-річної Карини Столаби, участь в п'ятому сезоні - останній шанс довести батькам, що співи - це справа усього її життя. Батьки сказали, якщо дівчинка поверне всі три крісла, вони поставляться всерйоз до її амбіцій і припинять вмовляти її відмовитися від улюбленої справи і здобути "серйозну професію".

Зазначимо, що дівчинка бере участь в проекті вже втретє і до самого етапу "Нокаути" близькі дівчинки не вірили в її сили. Карина продовжує боротися за перемогу в шоу і свою найбільшу мрію. Вона учасниця команди "Время и Стекло".

Голос. Діти: що відомо про суперфіналістів шоу (фото)

Карина Столаба (фото: 1plus1.ua)

В команді Джамали за звання переможця боротимуться Варвара Кошова і Микита Ачкасов. Варя вже вдруге пробує себе в проекті. Вперше, 11-річна донька Євгена Кошового вибула на етапі "Бої" в третьому сезоні шоу. Тренери відзначають, що за два з половиною роки дівчинка досягла надзвичайних вокальних успіхів.

Сама Варя зізнається, що в цьому їй допомогла важка щоденна робота над собою. Цього сезону Варі вдалося дійти до прямого ефіру. Дівчинка хоче довести всім, що може домогтися успіху самостійно, без впливу свого знаменитого батька.

Голос. Діти: що відомо про суперфіналістів шоу (фото)

Варвара Кошова (фото: 1plus1.ua)

12-річний Микита Ачкасов з Києва виділяється з однолітків тим, що окрім вокалу захоплюється тим, що робить складні зачіски і професійний мейк. Через таке незвичне хобі Микиті часто доводиться терпіти глузування однолітків.

Хлопець заспівав "Can you feel the love tonight" Елтона Джона і розгорнув всі червоні крісла. Хлопчик каже, що не може повірити в такий успіх, адже минулого року до нього не повернувся жоден з суддів, а цьогоріч він уже в суперфіналі.

Голос. Діти: що відомо про суперфіналістів шоу (фото)

Микита Ачкасов (фото: 1plus1.ua)

Співак Дзідзьо буде вести до перемоги в шоу 13-річного Ярослава Карпука та Вероніку Морську.13-річний Ярослав з Волині на сліпих прослуховуваннях виконав знамениту пісню Елвіса Преслі "Can't help falling in love" і повернув всі тренерські крісла.

Під час першого виступу Ярослава Джамала не могла повірити, що співає дитина. Вона припустила, що пісню виконує запрошений дорослий учасник. Хлопчик мріє стати відомим вокалістом і прославити своє село Стара Вижівка.

Голос. Діти: що відомо про суперфіналістів шоу (фото)

Ярослав Карпук (фото: 1plus1.ua)

Наймолодша учасниця суперфіналу - 7-річна Вероніка Морська з Білої Церкви. Дівчинка сама пише музику і тексти до своїх пісень. На сліпих прослуховуваннях Вероніка заспівала пісню "Сила" Ілларії, і розгорнула крісло Дзідзьо.

Незважаючи на такий юний вік, дівчинка має багатий досвід участі у вокальних конкурсах, на яких завжди посідала перші місця. До слова, у Вероніки є ще одна сильна мотивація до перемоги - мама пообіцяла в разі перемоги, купити Вероніці собаку.

Голос. Діти: що відомо про суперфіналістів шоу (фото)

Вероніка Морська (фото: 1plus1.ua)

Як повідомлялося раніше, на шоу Голос. Діти 5 дочка лідера студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара не змогла стримати сльози.

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