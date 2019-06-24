Голос Діти 5: дочь Кошевого довели до слез (видео)

Варвара Кошевая не сдержала слезы в эфире Голос Діти и призналась в любви отцу
На шоу Голос Діти 5 дочь лидера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара не смогла сдержать слезы. Это произошло после выступления девочки в вокальных боях 23 июня.
В 5 выпуске шоу Варвара, звездным тренером которой является Джамала, спела вместе с Артемом Шойжоловым и Софией Иванько песню из репертуара группы "Время и Стекло" "Дим". И именно дочь звездного отца одержала победу в этом раунде. Это значит, что она продолжит участие в проекте.
После оглашения результатов Варвара расплакалась.
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Более того, победа дочери довела до слез и самого Евгения Кошевого.
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"Папа, я люблю тебя! Папа!" - сказала Варвара отцу.
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Пользователи в сети также оценили выступление девочки.
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Выступление Варвары Кошевой на Голос Діти 5
Кстати, Осадчая блистала на Голос Діти в пышном платье с оголенными плечами.