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Голос Діти 5: дочь Кошевого довели до слез (видео)

STYLERТелешоу    24.06.2019 - 13:28
Голос Діти 5: дочь Кошевого довели до слез (видео)
Варвара Кошевая на Голос Діти 5 (скриншот)

Варвара Кошевая не сдержала слезы в эфире Голос Діти и призналась в любви отцу

На шоу Голос Діти 5 дочь лидера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара не смогла сдержать слезы. Это произошло после выступления девочки в вокальных боях 23 июня.

В 5 выпуске шоу Варвара, звездным тренером которой является Джамала, спела вместе с Артемом Шойжоловым и Софией Иванько песню из репертуара группы "Время и Стекло" "Дим". И именно дочь звездного отца одержала победу в этом раунде. Это значит, что она продолжит участие в проекте.

После оглашения результатов Варвара расплакалась. 

Голос Діти 5: дочь Кошевого довели до слез (видео)

Скриншот

Голос Діти 5: дочь Кошевого довели до слез (видео)

Скриншот

Более того, победа дочери довела до слез и самого Евгения Кошевого.

Голос Діти 5: дочь Кошевого довели до слез (видео)

Скриншот

Голос Діти 5: дочь Кошевого довели до слез (видео)

Скриншот

"Папа, я люблю тебя! Папа!" - сказала Варвара отцу.

Голос Діти 5: дочь Кошевого довели до слез (видео)

Скриншот

Пользователи в сети также оценили выступление девочки.

  • Как по мне, конкретно с этой песней справилась лучше всех действительно Варя.
  • Варя очень сильная, круто поет.

Голос Діти 5: дочь Кошевого довели до слез (видео)

  • Варвара хорошая девочка, пытается сама раскрыть себя - это тяжело при бреме отца-актера. Умничка! 
  • Я 2 часа ждала, чтоб услышать это предложение "Варь, ты идешь дальше"

Голос Діти 5: дочь Кошевого довели до слез (видео)

Скриншот

Выступление Варвары Кошевой на Голос Діти 5

Кстати, Осадчая блистала на Голос Діти в пышном платье с оголенными плечами.

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