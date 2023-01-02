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Голодна, багата і щедра кутя: коли і як готувати і чому не можна плутати

Як правильно готувати кутю (фото: instagram.com/pobutova_himiya3656)
Автор: Світлана Мащенко

За українськими традиціями кутю готують під час Святок тричі. При чому кожного разу рецепт обрядової страви різний.

Як готувати багату, щедру і голодну кутю і до яких свят приурочена кожна зі страв - читайте в матеріалі Styler.

Коли і яку кутю готують

Ми звикли готувати кутю на Святвечір, 6 січня. Проте обрядову страву можна подавати на стіл тричі під час Святок - дванадцяти днів після свята Різдва Христового до свята Водохрещі.

Напередодні Різдва, 6 січня готують "багату" кутю, а в переддень Нового року, на Маланки 13 січня - "щедру" кутю, напередодні Водохреща, 18 січня святкується другий Святвечір і на стіл готують "голодну" кутю.

У різних регіонах України традиційними стали різні рецепти куті. Найчастіше цю Різдвяну страву готують з пшениці або рису.

В чому різниця?

Багата кутя має бути пісною, тобто в кашу не можна додавати масло. Голодну кутю зазвичай готують лише з зерна та меду, а в щедру потрібно додавати всього побільше і можна класти вершкове масло.

Річ у тім, що на різдвяний і водохресний Святвечори діють заборони: 6 січня - останній день Різдвяного посту, а 18 січня - одноденний пост.

Яку б кутю ви не готували, принцип один. Спершу треба зварити крупу до готовності, а вже потім заправляти її медом, маком, сухофруктами та додавати інші інгредієнти - узвар, олію чи масло.

Рекомендується підсмачувати крупу безпосередньо перед подаванням на стіл, адже від меду пшениця може затвердіти.

Кутю можна готувати і їсти майже весь січень (фото: instagram.com/samalipyla.lviv)

Багата кутя

  • Склянка пшениці
  • 2 склянки води
  • 0,5 склянки маку
  • 100 г родзинок
  • 0,5 склянки волоських горіхів
  • 6 столових ложок узвару
  • Сіль, цукор та мед - до смаку

Щедра кутя

  • 400 г пшениці
  • 200 г маку
  • 100 г горіхів
  • 100 г сухофруктів
  • 100 г меду
  • 2-3 столові ложки вершкового масла
  • Цукор - до смаку
  • Можна додати 1 столову ложку коньяку

Голодна кутя

  • Склянка пшениці
  • 3 склянки води
  • 1 столова ложка соняшникової олії
  • Сіль
  • 2 ложки меду

Читайте також, як приготувати традиційну українську кутю-дзьобанку за рецептом берегині української кухні.

Крім того ми писали, які головні свята відзначатимуться в Україні у 2023 році.

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