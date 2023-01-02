Голодная, богатая и щедрая кутья: когда и как готовить и почему нельзя путать

По украинским традициям кутью готовят во время Святок трижды. При чем каждый раз рецепт обрядового блюда разный.
Как готовить богатую, щедрую и голодную кутью и к каким праздникам приурочено каждое из блюд – читайте в материале Styler.
Мы привыкли готовить кутью на Святвечер, 6 января. Однако обрядовое блюдо можно подавать на стол трижды во время Святок – двенадцати дней после праздника Рождества Христова до праздника Крещения.
В канун Рождества, 6 января готовят "богатую" кутью, а в канун Нового года, на Маланки 13 января - "щедрую" кутью, накануне Крещения, 18 января празднуется второй Святвечер и на стол готовят "голодную" кутью.
В разных регионах Украины традиционными стали разные рецепты кутьи. Чаще всего это Рождественское блюдо готовят из пшеницы или риса.
Богатая кутья должна быть постной, то есть в кашу нельзя добавлять масло. Голодную кутью обычно готовят только из зерна и меда, а в щедрую нужно добавлять всего побольше и можно класть сливочное масло.
Дело в том, что на рождественский и крещенский Святвечер действуют запреты: 6 января - последний день Рождественского поста, а 18 января - однодневный пост.
Какую бы кутью вы ни готовили, принцип один. Сначала нужно сварить крупу до готовности, а затем заправлять ее медом, маком, сухофруктами и добавлять другие ингредиенты - узвар, растительно или сливочное масло.
Рекомендуется добавлять в крупу остальные ингредиенты непосредственно перед подачей на стол, ведь от меда пшеница может затвердеть.
Кутью можно готовить и есть почти весь январь (фото: instagram.com/samalipyla.lviv)
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