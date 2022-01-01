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Кутья-дзьобанка с особой крупы по старинному рецепту берегини украинской кухни

Новина українською →
Суббота 01 января 2022 17:36
Кутья-дзьобанка с особой крупы по старинному рецепту берегини украинской кухни Фото: как приготовить кутью по старинному рецепту (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Кутья - одно из древнейших праздничных блюд украинцев, которое дошло до наших времен. В ее составе - простые продукты, а вкус - чрезвычайно насыщенный и неповторимый. Традиционное блюдо когда-то называли "дзьобанкой", или "коловатней".

Уникальный рецепт можно найти в книге хранительницы украинской кухни Дарьи Цвек "На добрый вечер: Праздничные рецепты", 1993 года выпуска.

Кулинарка советует взять за основу особую - "пиханую" пшеницу. Нынче такую можно купить в магазине уже готовую, а можно сделать самим из целых зерен.

Ингредиенты для кутьи:

  • 0,5 л пшеницы,
  • 1 стакан мака,
  • 200 г сахара,
  • 1 ст. л. меда,
  • 100 г порубленых орехов,
  • 100 г изюма.

Как сделать "пиханую" пшеницу

"Пиханаю" пшеница - это пропаренное горячей водой зерно, просушенное, перебранное и мягко облущенное в ступе или в макитре. Осторожно просеянное, оно без половы имеет своего роду чешую-перья.

В книге кулинарка советует отобрать лучшее зерно пшеницы, посушить, спарить горячей водой.

"Когда-то пихали в ступе, теперь втирают в макитре. Осторожно, чтобы не растолочь зерна и просеять от половы", - пишет Дарья Цвек.

Пошаговое приготовление кутьи

Промойте "пиханую" пшеницу в нескольких водах, залейте горячей водой и варите на легком огне 2-3 часа до готовности.

Во время варки пшеницу не надо солить и варят ее без жира на легком огне. Если вода выкипает, надо подливать кипяток.

Запаренный мак вотрите в макитре без воды и сахара на однородную массу. Сваренную пшеницу вымешайте с маком, добавьте по вкусу сахар, мед, доводя кутью до желаемой густоты.

Добавьте порубленные орехи, помытый изюм. Можно добавить 1-2 ложки вишневого варенья.

Кутья-дзьобанка с особой крупы по старинному рецепту берегини украинской кухни

Скриншот кулинарной книги

Кто такая Дарья Цвек

Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Ее книги становились бестселлерами - всего было продано более 5 млн экземпляров, они получали престижные награды премии "Книга года".

Раньше мы писали, как приготовить вкусный "кофе, как у мамы" по рецепту кулинарки.

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