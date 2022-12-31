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Календар головних подій 2023 року: коли Трійця, Великдень та інші свята

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Субота 31 грудня 2022 12:00
Календар головних подій 2023 року: коли Трійця, Великдень та інші свята Свята 2023 року (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні діє календар головних свят, які відзначаються на державному рівні, і за мирного часу є додатковими вихідними. Таких від 2022 року вже дванадцять завдяки впровадженню нового свята.

Дізнайтеся про головні для українців дати у 2023 році - нижче в матеріалі Styler.

Чи будуть додаткові вихідні на Новий рік та Різдво?

1 січня 2023 року випадає на неділю. Зазвичай, згідно зі статтею 73 "Кодексу законів про працю", наступний за ним понеділок мав би бути теж вихідним.

Однак через воєнний стан, який втретє продовжили в листопаді на 90 днів (діятиме до 19 лютого), такий норматив скасований.

Те ж саме стосується і Різдва, 7 січня, яке ми святкуватимемо в суботу. Наступний понеділок додатковим вихідним не буде.

Що відомо про нове свято

28 липня в Україні вже вдруге відзначать День Української державності.

Свято встановлено Указом президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року, підписаним під час урочистостей до тридцятої річниці незалежності України.

Під час промови на святковому засіданні Верховної Ради України повідомив, що День Української державності стане вихідним днем.

Дати всіх свят 2023 року

  • 1 січня - Новий рік
  • 7 січня - Різдво
  • 8 березня - Міжнародний жіночий день
  • 16 квітня - Пасха (Великдень)
  • 1 травня - День праці
  • 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)
  • 28 червня - День Конституції України
  • 4 червня - Трійця (П'ятидесятниця)
  • 28 липня - День Української Державності
  • 24 серпня - День незалежності України
  • 14 жовтня - День захисника України.
  • 25 грудня - Різдво Христове

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Також читайте, які церковні свята ми будемо відзначати у січні 2023 року.

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