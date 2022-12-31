Календар головних подій 2023 року: коли Трійця, Великдень та інші свята

В Україні діє календар головних свят, які відзначаються на державному рівні, і за мирного часу є додатковими вихідними. Таких від 2022 року вже дванадцять завдяки впровадженню нового свята.

Дізнайтеся про головні для українців дати у 2023 році - нижче в матеріалі Styler.

Чи будуть додаткові вихідні на Новий рік та Різдво?

1 січня 2023 року випадає на неділю. Зазвичай, згідно зі статтею 73 "Кодексу законів про працю", наступний за ним понеділок мав би бути теж вихідним.

Однак через воєнний стан, який втретє продовжили в листопаді на 90 днів (діятиме до 19 лютого), такий норматив скасований.

Те ж саме стосується і Різдва, 7 січня, яке ми святкуватимемо в суботу. Наступний понеділок додатковим вихідним не буде.

Що відомо про нове свято

28 липня в Україні вже вдруге відзначать День Української державності.

Свято встановлено Указом президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року, підписаним під час урочистостей до тридцятої річниці незалежності України.

Під час промови на святковому засіданні Верховної Ради України повідомив, що День Української державності стане вихідним днем.

Дати всіх свят 2023 року