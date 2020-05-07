Глобальное потепление вызовет массовую миграцию: ученые ошарашили прогнозом

Глобальное потепление вызовет массовую миграцию (коллаж РБК-Украина)

Изменение климата способно к 2070 году заставить 3 миллиарда человек жить в условиях экстремальной жары

Глобальное потепление существенно повлияет на экосистемы и здоровье людей, источники средств к существованию, продовольственную безопасность, водоснабжение и экономический рост. Также изменения климата приведут к массовой миграции.

Прогнозируется, что постоянное потепление увеличит число людей, подверженных климатическим рискам и бедности, до нескольких сотен миллионов к 2050 году. Об этом говорится в исследовании "Future of the human climate niche", опубликованного в научном журнале Национальной академии наук США.

В зависимости от сценариев роста численности населения и потепления в ближайшие 50 лет, по прогнозам, от 1 до 3 миллиардов людей останутся в неблагоприятных климатических условиях, которые "хорошо послужили человечеству" за последние 6000 лет.

Авторы исследования отмечают, что комфортной является среднегодовая температура (MAT) около 11–15°C.

Хотя некоторые регионы могут столкнуться с ухудшающимися условиями для жизни человека, условия в других местах улучшатся. Поэтому, несмотря на огромные психологические, социальные и политические барьеры на пути миграции, изменение географического распределения населения и сельскохозяйственного производства является еще одной вероятной частью стихийного или управляемого адаптивного ответа человечества на изменяющийся климат.

"Наши результаты показывают, что сегодня люди, а также производство сельскохозяйственных культур и домашнего скота сосредоточены в поразительно узкой части общего доступного климатического пространства. Это особенно верно в отношении среднегодовой температуры (MAT), где основной режим происходит при температуре около 11–15°C", - говорится в материале.

Прогнозируется, что температура изменится в ближайшие десятилетия больше, чем за последние шесть тысячелетий.

Один из способов получить представление о прогнозируемых температурах в густонаселенных районах в 2070 году - это посмотреть на регионы, где сопоставимые условия уже присутствуют в нынешнем климате. Большинство областей, которые сейчас близки к исторически преобладающему режиму около 13°C, через 50 лет будут иметь МАТ 20°C. Сейчас подобные условия наблюдаются в таких регионах, как Северная Африка, части Южного Китая и средиземноморские регионы.

Ожидается, что из-за глобального потепления через несколько десятилетий 3,5 миллиарда человек будут подвергаться воздействию MAT 29°C - ситуация, сложившаяся в нынешнем климате только на 0,8% земной поверхности мира, в основном сконцентрированной в Сахаре. Согласно прогнозам, в 2070 году она охватит 19% земной поверхности мира.

По оценкам, 50% населения мира зависит от мелких фермерских хозяйств, и значительная часть потребляемой энергии в таких системах поступает от физической работы, выполняемой фермерами, которая может сильно пострадать от экстремальных температур.

Ученые отмечают, что миграция может стать вероятным ответом человечества на изменение климата.

Напомним, недавно председатель Украинской климатической сети высказал мнение, что в Украине в результате изменения климата не будет полностью разрушительных последствий, и в страну могут переселяться климатические беженцы из других стран, где невозможно будет жить (например, из Африки или Индии).

Ранее мы писали о том, что синоптик Харьковского гидрометцентра прогнозирует возникновение пустынь и полупустынь из-за изменения климата на юге Украине.