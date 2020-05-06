ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Три миллиарда человек в 2070 будут жить в условиях экстремальной жары, - исследование

Новости » Общество     06.05.2020 - 15:38
Три миллиарда человек в 2070 будут жить в условиях экстремальной жары, - исследование
Иллюстративное фото (news.yahoo.com)

Согласно исследованию, такое возможно в случае сохранения текущих выбросов в атмосферу

Если планета продолжит нагреваться на текущих уровнях в течение следующих 50 лет, до трех миллиардов человек в 2070 году будут жить в областях, которые считаются слишком жаркими для проживания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Национальной академии наук США.

Как говорится в опубликованных в исследовании выводах, международная группа археологов, климатологов и экологов заявила, что если выбросы парниковых газов, удерживающие тепло, продолжатся нынешними темпами, к 2070 году 3 миллиарда человек будут жить в условиях большей жары, чем последние 6000 лет.

    По данным исследования, на каждый градус потепления около миллиарда людей будут вынуждены мигрировать в более холодные районы Земли, либо адаптироваться к экстремальным условиям жары.

    Сейчас большинство населения мира проживает в районах со среднегодовой температурой от 11 до 15°C. Меньшее количество людей проживает в районах с температурой от 20 до 25°C, а именно в Южной Азии. По мнению ученых, в таких природных условиях люди жили последние 6000 лет.

    По словам исследователей, к 2100 году среднегодовая температура в мире вырастет на 3°C. Это может иметь серьезные последствия для выращивания продуктов, доступа к воде и международных конфликтов, вызванных миграцией.

    При этом отмечается, что при сокращении глобальных выбросов углерода количество людей, которые пострадают от изменений климата, может уменьшиться вдвое.

    Напомним, ранее сообщалось, что процесс глобального потепления в Украине идет быстрее, чем в мире. В Европе зима была на 3,4 градусов теплее нормы, в Украине - на 6 градусов.

    Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха в Киеве в течение декабря 2019 года - января 2020 года составила 2,0 градусов тепла, и все три зимних месяца были плюсовые среднемесячные температуры.

    Гренландия и Антарктика тают в шесть раз быстрее из-за глобального потепления NASA назвало прошедшее десятилетие самым теплым в истории
    Новости Украины глобальное потепление
    News
    On Top