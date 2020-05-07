Глобальне потепління спричинить масову міграцію: вчені приголомшили прогнозом

Глобальне потепління викличе масову міграцію (колаж РБК-Україна)

Зміна клімату здатна до 2070 року змусити 3 мільярди людей жити в умовах екстремальної спеки

Глобальне потепління суттєво вплине на екосистеми і здоров'я людей, джерела засобів до існування, продовольчу безпеку, водопостачання та економічне зростання. Зміни клімату приведуть до масової міграції.

Прогнозується, що постійне потепління збільшить кількість людей, які піддаватимуться кліматичним ризикам і бідності, до декількох сотень мільйонів до 2050 року. Про це йдеться у дослідженні "Future of the human climate niche", опублікованого в науковому журналі Національної академії наук США.

В залежності від сценаріїв зростання чисельності населення і потепління в найближчі 50 років, за прогнозами, від 1 до 3 мільярдів людей залишаться в несприятливих кліматичних умовах, які "добре прислужилися людству" за останні 6000 років.

Автори дослідження зазначають, що комфортною є середньорічна температура (MAT) близько 11-15°C.

Хоча деякі регіони можуть зіткнутися з погіршенням умов для життя людини, умови в інших місцях покращаться. Тому, попри величезні психологічні, соціальні та політичні бар'єри на шляху міграції, зміни географічного розподілу населення і сільськогосподарського виробництва є ще однією ймовірною частиною стихійної або керованої адаптивної відповіді людства на зміну клімату.

"Наші результати показують, що сьогодні люди, а також виробництво сільськогосподарських культур і худоби зосереджені в разюче вузької частини загального доступного кліматичного простору. Це особливо вірно щодо середньорічної температури (MAT), де основний режим відбувається при температурі близько 11-15°C", - йдеться в матеріалі.

Прогнозується, що температура зміниться в найближчі десятиліття більше, ніж за останні шість тисячоліть.

Один зі способів отримати уявлення про прогнозовані температури в густонаселених районах у 2070 році - це подивитися на регіони, де зіставні вже наявні умови в нинішньому кліматі. Більшість областей, які зараз близькі до історично переважному режиму близько 13°C, через 50 років матимуть МАТ 20°C. Зараз подібні умови спостерігаються в таких регіонах, як Північна Африка, частині Південного Китаю і середземноморські регіони.

Очікується, що через глобальне потепління через кілька десятиліть 3,5 мільярда людей будуть піддаватися впливу MAT 29°C - ситуація, що склалася у нинішньому кліматі тільки на 0,8% земної поверхні світу, в основному сконцентрованої в Сахарі. Згідно з прогнозами, в 2070 році вона охопить 19% земної поверхні світу.

За оцінками, 50% населення світу залежить від дрібних фермерських господарств, і значна частина споживаної енергії в таких системах надходить від фізичної роботи, виконуваної фермерами, яка може сильно постраждати від екстремальних температур.

Вчені зауважують, що міграція може стати ймовірною відповіддю людства на зміну клімату.

Нагадаємо, нещодавно голова Української кліматичної мережі висловив думку, що в Україні в результаті зміни клімату не буде повністю руйнівних наслідків, і в країну можуть переселятися кліматичні біженці з інших країн, де неможливо буде жити (наприклад, з Африки або Індії).

Раніше ми писали про те, що синоптик Харківського гідрометцентру прогнозує виникнення пустель і напівпустель через зміни клімату на півдні Україні.