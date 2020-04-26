Украинcкие города превратятся в пустыню: синоптик ужаснул апокалиптическим прогнозом

Три области Украины станут пустыней (коллаж: РБК-Украина)

Эксперт рассказал, к чему может привести глобальное потепление

Изменение климата на юге Украине может повлечь за собой непоправимые последствия. Не исключено даже возникновение пустынь и полупустынь. Катастрофическая ситуация уже сложилась на юге Одесской области, в городе Измаил, поскольку прошлый год был рекордно сухим, а 2020 также оказался не таким дождливым, как хотелось.

По этой причине, в зоне риска находятся Одесская, Николаевская и Херсонская области. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич, передает OBOZREVATEL.

"Посевы озимых начинают погибать. Аграрии там в панике. Потому что основные циклоны проходят в более северных широтах. А у них постоянное преобладание антициклона и дефицит осадков", - рассказал Кибальчич.

Кроме того, синоптик отметил, что в Харькове среднегодовая температура поднялась на два градуса выше нормы. Подобная температура была характерна для Херсона или Ужгорода в середине 20 века.

Кибальчич добавил, что в Евроазиатской части глобальное потепление выражается очень интенсивно. В более северных широтах, это хорошо прослеживается, а вот экваториальная часть, тропические регионы не так подвержены изменению климата, там все происходит медленнее.

Напомним, экологи считают, что Украине может грозить обезвоживание.

Мы также писали о том, что глобальное потепление и изменение климата может вызвать в Украине серьезные проблемы с выращиванием пищи. Эксперты говорят, что сухая земля уже в этом году значительно повлияет на выращивание сельхозкультур.