На глазах слезы: украинцы о единственном фото Сенцова из тюрьмы

Украинский режиссер Олег Сенцов, бывший узник Кремля, рассказал, что несмотря на запрет тюремщиков, он смог сделать фото в местах лишения свободы в РФ. Бывший украинский политзаключенный, более пяти лет проведший за решеткой в РФ, на своей странице в Facebook показал фото из тюрьмы. В сети многие до сих пор продолжают радоваться освобождению режиссера.

По словам режиссера, такое фото у него одно, оно сделано в канун Нового 2016 года.

"Заключенным не полагаются ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут. Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун Нового 2016 года", – написал Сенцов.

Сенцов опубликовал единственное фото из тюрьмы (скриншот: facebook.com/oleg.sentsov)

Сенцов опубликовал единственное фото из тюрьмы (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

В сети продолжают поддерживать украинского режиссера, который не так давно вернулся в Украину:

Даже не знаю, что Вам пожелать - поскорее забыть, или никогда не забывать.

Олег, желаю Вам удачи в новом периоде Вашей жизни!

Я очень радовалась, когда Вы вернулись на Родину. Спасибо, что смогли этот ужас пережить...

Как хорошо, что это уже в прошлом...Впереди у вас много всего разного. Сил, удачи, достижения своих целей.

Олег, зато ты победил всех своих врагов и показал всем как нужно любить свою страну Украину.

Не могу найти слов, чтобы описать свое восхищение Вашей силой воли. Здоровья и счастья Вам.

Больше пиши! Жду каждый пост. Спасибо.

Фото - шедевр. И с точки зрения композиции, фактажа, истории, запечатленния драмы. Очень сильное по эмоции фото. Можно давать школьникам Украины для написания произведения.

Сенцов опубликовал единственное фото из тюрьмы (скриншот: facebook.com/oleg.sentsov)

Напомним, что Папа Римский приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ.