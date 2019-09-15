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Сенцов показал единственное фото, сделанное в тюрьме

Новости » Политика    15.09.2019 - 12:54
Сенцов показал единственное фото, сделанное в тюрьме
Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

Сенцов написал, что переслал это фото родным в преддверии нового 2016 года

Украинский режиссер, который был освобожден в рамках обмена пленными между Украиной и РФ, Олег Сенцов показал единственное фото, сделанное в тюрьме. Об этом он написал в Facebook.

Сенцов написал, что переслал это фото родным в канун нового 2016 года.

"Постскриптум про банку. Заключенным не полагаются, ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещях никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут. Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - написал Сенцов.

Сенцов показал единственное фото, сделанное в тюрьмеФото: Олег Сенцов в тюрьме (facebook.com/oleg.sentsov)

РБК-Украина писало, что Сенцов на форуме YES показал банку с желтой и синей полосами, которую провозил с собой 5 лет в неволе, и заявил, что хотел бы наполнить ее бирками других освобожденных украинцев. Эту банку он передал президенту Владимиру Зеленскому, с просьбой наполнить ее как можно быстрее.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена пленными в Украину вернулись 35 украинцев, среди которых и Олег Сенцов и Александр Кольченко.

После возвращения первыми дали пресс-конференцию именно Сенцов и Кольченко. На пресс-конференции они рассказали о планах судов с Российской Федерацией. Сенцов ответил, что дела политзаключенных слились с делом Украины. В свою очередь Кольченко заявил, что адвокаты подали жалобу в Европейский суд по правам человека.

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