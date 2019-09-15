Папа Римский приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ

Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Папа заявил, что рад возвращением домой уволенных

Папа Римский Франциск в ходе сегодняшнего общения с паломниками в Ватикане приветствовал обмен пленных между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Ватикана".

По словам Папы, он радуется из-за возвращения освобожденных в свои дома и к родным. Папа добавил, что молится за скорейшее завершение войны на Донбассе и возвращение мира в Украину.

"Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых дорогих, и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за устойчивый мир в восточной Украине", - заявил он.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск во время встречи с украинскими епископами в Ватикане заявил, что на Донбассе ведется гибридная война. Также Папа осудил боевые действия на востоке Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки приветствовали освобождение 35 украинских граждан из российского плена в рамках обмена пленными, который состоялся 7 сентября. В Вашингтоне призвали Россию освободить всей украинцев, которые были незаконно осуждены.

Отметим, 7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными в формате "35 на 35". В рамках обмена в Украину вернулись 24 украинских моряка, незаконно задержанных Россией в Керченском проливе, а также еще 11 политзаключенных, среди которых и режиссер Олег Сенцов.