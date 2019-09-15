На очах сльози: українці про єдине фото Сенцова з в'язниці

Український режисер Олег Сенцов, колишній в'язень Кремля, розповів, що незважаючи на заборону тюремників, він зміг зробити фото в місцях позбавлення волі в РФ. Колишній український політв'язень, більше п'яти років провів за ґратами в РФ, на своїй сторінці в Facebook показав фото з в'язниці. У мережі багато хто до цих пір продовжують радіти звільненню режисера.

За словами режисера, таке фото у нього одне, воно зроблено напередодні Нового 2016 року.

"Ув'язненим не передбачаються ні телефони, ні інтернет. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні. Але я в таких місцях бував вкрай рідко, лише проїздом по етапу. В основному я сидів у максимально ізольованих, сумних закладах, де про такі речі ніхто не думав. Знайшовши можливість зв'язку, я коротко спілкувався з рідними, щоб дати знати, що я живий і куди мене везуть. Ця єдина фотографія, зроблена у в'язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. На ній переддень Нового 2016 року", – написав Сенцов.

Сенцов опублікував єдине фото з в'язниці (скріншот: facebook.com/oleg.sentsov)

Сенцов опублікував єдине фото з в'язниці (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

У мережі продовжують підтримувати українського режисера, який не так давно повернувся в Україну:

Навіть не знаю, що Вам побажати - скоріше забути, або ніколи не забувати.

Олег, бажаю Вам удачі в новому періоді Вашому житті!

Я дуже раділа, коли Ви повернулися на Батьківщину. Спасибі, що змогли пережити цей жах...

Як добре, що це вже в минулому...Попереду у вас багато всього різного. Сил, успіху, досягнення своїх цілей.

Олег, зате ти переміг всіх своїх ворогів і показав всім як треба любити свою країну Україну.

Не можу знайти слів, щоб описати своє захоплення Вашою силою волі. Здоров'я і щастя Вам.

Більше пиши! Чекаю кожен пост. Спасибі.

Фото - шедевр. І з точки зору композиції, фактажу, історії, запечатленния драми. Дуже сильне за емоції фото. Можна давати школярам України для написання твору.

Сенцов опублікував єдине фото з в'язниці (скріншот: facebook.com/oleg.sentsov)

Нагадаємо, що Папа Римський привітав обмін полоненими між Україною і РФ.