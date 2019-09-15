На глазах слезы: украинцы о единственном фото Сенцова из тюрьмы

Снимок был сделан в канун нового 2016-го года
Украинский режиссер Олег Сенцов, бывший узник Кремля, рассказал, что несмотря на запрет тюремщиков, он смог сделать фото в местах лишения свободы в РФ. Бывший украинский политзаключенный, более пяти лет проведший за решеткой в РФ, на своей странице в Facebook показал фото из тюрьмы. В сети многие до сих пор продолжают радоваться освобождению режиссера.
По словам режиссера, такое фото у него одно, оно сделано в канун Нового 2016 года.
"Заключенным не полагаются ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут. Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун Нового 2016 года", – написал Сенцов.
Сенцов опубликовал единственное фото из тюрьмы (скриншот: facebook.com/oleg.sentsov)
Сенцов опубликовал единственное фото из тюрьмы (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
В сети продолжают поддерживать украинского режиссера, который не так давно вернулся в Украину:
Сенцов опубликовал единственное фото из тюрьмы (скриншот: facebook.com/oleg.sentsov)
Напомним, что Папа Римский приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ.