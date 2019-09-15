На очах сльози: українці про єдине фото Сенцова з в'язниці

Знімок був зроблений напередодні нового 2016-го року
Український режисер Олег Сенцов, колишній в'язень Кремля, розповів, що незважаючи на заборону тюремників, він зміг зробити фото в місцях позбавлення волі в РФ. Колишній український політв'язень, більше п'яти років провів за ґратами в РФ, на своїй сторінці в Facebook показав фото з в'язниці. У мережі багато хто до цих пір продовжують радіти звільненню режисера.
За словами режисера, таке фото у нього одне, воно зроблено напередодні Нового 2016 року.
"Ув'язненим не передбачаються ні телефони, ні інтернет. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні. Але я в таких місцях бував вкрай рідко, лише проїздом по етапу. В основному я сидів у максимально ізольованих, сумних закладах, де про такі речі ніхто не думав. Знайшовши можливість зв'язку, я коротко спілкувався з рідними, щоб дати знати, що я живий і куди мене везуть. Ця єдина фотографія, зроблена у в'язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. На ній переддень Нового 2016 року", – написав Сенцов.
Сенцов опублікував єдине фото з в'язниці (скріншот: facebook.com/oleg.sentsov)
Сенцов опублікував єдине фото з в'язниці (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
У мережі продовжують підтримувати українського режисера, який не так давно повернувся в Україну:
Сенцов опублікував єдине фото з в'язниці (скріншот: facebook.com/oleg.sentsov)
Нагадаємо, що Папа Римський привітав обмін полоненими між Україною і РФ.