Гінеколог розповіла, що чекає на жінку після пологів: вся правда

Вагітність - складний період в житті жінки. У післяпологовий період в організмі тривають перебудови. Після пологів у новоспеченої матусі виникає багато запитань, на які потрібно знати відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Чи будуть місячні під час ГВ

Гінеколог Оксана Негрич розповіла, що під час лактації пригнічується виділення гонадотропін-рилізинг гормону, що впливає на решту статевих гормонів. Овуляція пригнічується, і менструація, відповідно, відсутня.

Тривалість та інтенсивність цього впливу залежить від багатьох чинників, зокрема від частоти годування і догодовування, введення прикорму тощо.

У разі виключно грудного вигодовування приблизно 40% жінок мають аменорею (відсутність менструації) протягом перших 6 місяців після пологів. Передусім це пов’язано з підвищенням рівня пролактину під час грудного вигодовування.

Лактація - значне енергетичне навантаження на організм жінки. А отже, харчування матері та її вага також визначають відновлення менструації.

Якщо харчування достатнє, збалансоване, маса тіла в нормі, то грудне вигодовування менше впливає на цей процес. І навпаки - за недостатнього харчування частіше спостерігається відсутність менструації протягом тривалого періоду.

Важливо - відсутність менструації не виключає можливість вагітності, оскільки перша овуляція відбувається перед відновленням менструації.

Способи контрацепції після пологів

Які методи контрацепції можна застосовувати після пологів

презервативи

прогестинові препарати, бажано після 6 тижнів після пологів

внутрішньоматкова спіраль

хірургічна контрацепція, якщо партнери більше не планують мати дітей

За необхідності, у період грудного вигодовування можна використовувати препарати для екстреної контрацепції.

Чи може ГВ використовуватися як контрацепція

Грудне вигодовування дійсно блокує овуляцію на деякий час -йдеться про явище так званої лактаційної аменореї (LAM). Проте при цьому обовʼязково потрібно чітко дотримуватись певних умов, зокрема:

після пологів минуло менше ніж 6 місяців

менструації відсутні

ви годуєте виключно грудним молоком (не допоюєте водою)

інтервал між годуваннями не більше ніж 4 години вдень та 6 годин вночі

Лікар каже, оскільки багатьом жінкам у реальному житті важко дотримуватись усіх рекомендацій, краще додатково використовувати інші методи контрацепції.

Коли чекати на менструації, якщо не годуєте груддю

Протягом 2–3 тижнів після народження немовляти концентрація жіночих статевих гормонів знаходиться на низькому рівні.

Якщо жінка не годує грудьми, рівень цих гормонів поступово відновлюється. У такому разі перша менструація може з‘явитися за 6–9 тижнів після пологів. Однак усе індивідуально.

Коли відновлювати сексуальне життя після пологів

Незалежно від того, чи жінка народжувала через природні пологові шляхи чи шляхом кесаревого розтину, варто почекати принаймні до повного завершення післяпологових лохій та загоєння післяпологових розривів.

Зазвичай це займає 4-6 тижнів після пологів, але іноді може тривати довше.

Якщо під час сексу після пологів ви відчуваєте біль або інший дискомфорт, то не слід терпіти.

Не відкладайте візит до лікаря, якщо біль не проходить або вас турбують будь-які інші симптоми.