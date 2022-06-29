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Что взять собой в роддом во время войны: актуальный список

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Среда 29 июня 2022 17:42
Что взять собой в роддом во время войны: актуальный список Фото: Что взять собой в роддом (freepik)
Автор: Никита Мельников

Несмотря на войну в Украине, жизнь продолжается: создаются новые семьи, рождаются дети. Изменились ли условия оказания медицинской помощи в роддомах, и какие вещи надо иметь с собой?

Об этом рассказала в Instagram акушер-гинеколог Виктория Силади.

Врач говорит, что несмотря на войну медицинская система исправно выполняет свою работу. И все, кто имеет договор на получение медицинских услуг, получает их вовремя, не исключением является пакет услуг "Помощь при родах".

Такой пакет услуг включает бесплатное оказание медицинской помощи, и использование необходимых медикаментов.

За средства НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины), беременных обеспечивают всеми необходимыми медицинскими средствами, поэтому ничего подобного не надо покупать с собой в роддом. Конечно бывают исключения, когда при необходимости или решении врача нужны дополнительные медикаменты.

Как и до войны список личных вещей, которые надо взять собой тот же, но не берите ничего лишнего! Соберите пакет заранее, позаботившись о минимуме из необходимого.

Самое важное, что вам надо взять:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • обменная карта беременной со всеми актуальными медицинскими документами, связанными с беременностью;
  • назначенные во время беременности медикаменты для продолжения их приема в условиях больницы.

Важно! Если на момент родов у вас нет документов, ничего страшного, медицинскую помощь вам в любом случае окажут.

Личные вещи для мамы, которые понадобятся в больнице:

  • 1 комплект свободной комфортной одежды, что не перегревает тело (на время собственно родов);
  • свои очки / контактные линзы, средства ухода за ними;
  • спрей типа термальной воды (освежиться / охладиться при схватках);
  • легкие снеки, негазированная вода, несладкие напитки;
  • небольшая книга / журнал, в телефоне: подкасты, аудио-книги, музыка (от скуки, для отвлечения от схваток);
  • 2-3 комплекта легкой, удобной одежды для пребывания в больнице; отдельно на выписку; ночная рубашка;
  • поддерживающие бра (2-3 шт.), с возможностью ГВ: приход молока увеличивает размер груди, это стоит учесть;
  • одноразовые прокладки для бюстгальтера;
  • 2 пакета супер абсорбирующих гигиенических / послеродовых прокладок;
  • 5-6 пар нижнего белья / одноразового;
  • халат, тапочки, полотенца (для тела, интимное, для рук);
  • для личной гигиены: зубная щетка, паста, расческа и резинки для волос, гигиеническая помада, жидкое мыло, шампунь, дезодорант, туалетная бумага (+ что действительно необходимо);
  • павербенк, зарядное для телефона, наушники, деньги.

Перечень вещей для ребенка:

  • по три штуки с каждого: боди, распашонка, ползунки, чепчик, перчатки и носки;
  • комплект одежды на выписку;
  • памперсы (24 шт. +);
  • паста / мазь под подгузник, влажные салфетки детские / ролл ватных спонжиков;
  • одеяло, 3-4 муслиновые пеленки;
  • автокресло для дороги домой.

Ранее мы писали, что нужно есть беременным, чтобы ребенок родился умным.

Мы также сообщали, что категорически нельзя есть во время беременности.

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